Festa a Misano per la prima vittoria di Valentino Rossi nel Fanatec Gt World Challenge Europa

È Valentino Rossi il grande protagonista del weekend del Fanatec GT World Challenge Europa, andato in scena a Misano World Circuito per la nona volta consecutiva. Sulla pista di casa il ‘Dottore’ ha centrato la sua prima vittoria nel campionato organizzato da SRO, salendo sul gradino più alto del podio a sei anni di distanza dall’ultimo successo ottenuto in MotoGp il 25 giugno 2017 ad Assen.

Insieme a lui il belga Maxime Martin, con il quale condivide il volante della BMW #46 del Team WRT, autore di un ottimo primo stint in terza posizione. Rossi ha approfittato del pit stop per andarsi a prendere la testa della gara e ha amministrato fino alla bandiera a scacchi. “Vincere a Misano è speciale”, ha dichiarato dopo la passerella davanti ai propri tifosi. Al secondo posto ha chiuso l’Audi #11 di Legeret – Haase, terza l’altra BMW del Team WRT affidata al duo Simmenauer – Neubauer.

La prima vittoria di Rossi nel Fanatec GT World Challenge è la ciliegina sulla torta di un weekend che chiude con un bilancio molto positivo: 21.856 le presenze registrate nell’arco del weekend, di cui 10.165 nella giornata di oggi. Terza ed ultima giornata di gare per FX Racing Weekend. Il campionato ATCC Italy si è concluso nella serata di ieri con la vittoria in gara 2 di Massiliano Moro, portacolori del Team Bozza Corse, davanti a Alessandro Berton e Emanuele Silverstri.

Oggi vanno in scena Gara 2 del GT 4 Italy, che nel corso della giornata di ieri ha visto svettare Alberto Nasca, che anche oggi partirà dalla pole position. Ci sarà anche Gara 2 della Supersport Series GT, con Federico Scionti dominatore di Gara 1 al voltante della Lamborghini del Team Lamborghini Roma By DL Racing. In pista anche il Porsche GT per le ultime sessioni cronometrate in modalità time attack.

Ieri giornata importante, con il workshop organizzato da Confindustria Romagna al mattino sul ruolo del turismo industriale come valore per il territorio, che ha visto la partecipazione delle autorità politiche e di rappresentanti di imprese romagnole che sono dei casi d’eccellenza riconosciuti a livello internazionale. In serata, l’esclusivo Rooftop Party sulla terrazza panormamica New Pit Building ha riunito i partner commerciali del circuito e gli stakeholder per un momento conviviale che è servito a consolidare le collaborazioni in corso e a creare importanti relazioni attorno al sistema virtuoso nato a Misano World Circuit.

Nel corso della serata, condotta da Laura Cola, sono saliti sul palco i piloti e imprenditori Michele Pirro e Mattia Pasini, partner di Misano World Circuit con i progetti Garage 51 e Res Tech. Inoltre, sono stati presentati la nuova linea di merchandising MWC firmata Terranova e lo smartwatch brandizzato MWC realizzato con il Gruppo Trevi.

Il Fanatec GT World Challenge e gli eventi collaterali del weekend hanno richiamato anche volti noti dello sport e dello spettacolo. Oltre a Pasini e Pirro, presenti al Rooftop Party anche il pilota Luca Marini, insieme alla fidanzata Marta Vincenzi, e la stilista Alberta Ferretti. Nei box il campione del Mondo di MotoGP Francesco Bagnaia, il commentatore Sky Mauro Sanchini, l’attore Marco Bocci, recentemente tornato in pista nella ATTC Cup, insieme alla moglie Laura Chiatti.