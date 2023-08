Giorgio Amati a Zandvoort in Olanda per il round doppio del mondiale Porsche

Giorgio Amati salirà nuovamente a bordo della sua Porsche 911 GT3 Cup by Dinamic Motorsport per il doppio round della Porsche Mobil 1 Supercup che si terrà questo weekend a Zandvoort, sede del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Due le gare in programma per recuperare l’appuntamento di Imola cancellato a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna lo scorso mese di maggio.

Giorgio Amati: “Finalmente si torna in pista! Dopo le quattro gare in cinque settimane a luglio, la pausa estiva è servita per ricaricare le batterie ed essere ancora più motivati per affrontare la seconda parte di stagione. Questo sarà un weekend diverso per via del format rivisto, per il tracciato molto simile a un cittadino e sono molto curioso di affrontare la sopraelevata. L’entusiasmo è altissimo perché subito dopo Zandvoort sarà il turno del Gran Premio d’Italia a Monza, a casa nostra, e aspetto tutti i miei tifosi e il mio fan club in tribuna per spingere tutti assieme”.

Per Amati e per il “Fan Club Gio Ama 28”, anche Monza sarà una sorta di “prima” in quanto rappresenterà la prima gara in Italia dopo il primo evento ufficiale del fan club dello scorso 18 agosto a Rimini, serata che ha visto la consegna delle maglie ufficiali agli iscritti.

Tornando al fine settimana di Zandvoort, l’azione in pista partirà venerdì alle ore 17.30 con la sessione di prove libere, proseguirà poi sabato alle 9.50 con le qualifiche e alle 17 con Gara 1. Infine, Gara 2 scatterà domenica alle 11.55 ed è possibile seguire tutte le sessioni in diretta su Sky Sport F1, canale 207 di Sky.