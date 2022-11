Il Parco Santa Monica si prepara ad accogliere le emozioni del ciclocross

Il Parco Santa Monica di Misano Adriatico si prepara ad accogliere domenica 6 novembre le emozioni del ciclocross: merito dell’abbinamento tra l’organizzazione dell’Eurobike Riccione e del circuito Adriatico Cross Tour nel dar vita al Supercross Misano, abbinato al Trofeo Eco Frantumazioni Consorzio Trasporti Riviera e al Trofeo S&A srl Security&Automation. Successo è la parola chiave di questa terza edizione complice un cospicuo di adesioni (260) da diverse regioni d’Italia (Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Toscana e ovviamente Emilia Romagna) che renderanno più spettacolare la manifestazione valevole come prova di campionato regionale sotto l’egida della Federciclismo Emilia Romagna ma solo per le categorie amatoriali. La bontà del lavoro degli organizzatori, capitanati da Valeriano Pesaresi, si riflette sulla tipologia di percorso all’interno del parco comunale Santa Monica: 2.200 metri che interessano la pista ciclabile e diversi tratti di sterrato vicino gli argini del fiume Conca.

In accordo con la giuria, la società organizzatrice ha deciso di rivedere il programma delle partenze con il nuovo e seguente cronoprogramma giornaliero: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 10:00), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 10:50), la terza per allievi ed esordienti uomini e donne (30 minuti, il via alle 12:00), la quarta riservata solo ai G6 uomini e donne (20 minuti) in gara alle 12:40.