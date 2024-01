Il VR46 si svela a Riccione: ecco la nuova Ducati fluo di Bezzecchi in assetto "giallo Valentino"

Pura luce sul palco del Palariccione per il lancio della nuova stagione MotoGP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Traguardo del decimo anno (2014-2024) per il VR46 Racing Team, suggellato dalla partnership triennale con il colosso indonesiano PT Pertamina Lubricants che, attraverso il brand di proprietà Pertamina Enduro, dà il nuovo naming alla squadra. Nuova sinergia tra due realtà già affermante nel Motorsport pronte a diventare così un vero punto di riferimento in performance, endurance e tecnologie d’avanguardia.

Un 2023 da incorniciare alle spalle, la miglior annata di sempre nella Top class, con il coronamento di un sogno collettivo: la prima vittoria in MotoGP e il terzo posto nella classifica generale piloti (Marco Bezzecchi ndr). Tanti sacrifici, una grande eredità e un lungo percorso di crescita negli anni per raggiungere, nel complesso, tre vittorie, un totale di nove podi e ben dieci piazzamenti nella Top3 nella Sprint del sabato. Traguardi consolidati per un 2024 ancora da scoprire: da un lato, Marco Bezzecchi, vera rivelazione e protagonista assoluto dell’ultimo Campionato, dall’altro Fabio Di Giannantonio pronto al debutto con il giallo fluo del Team di Tavullia già dal test MotoGP in Malesia, il prossimo 6 febbraio, e poi in Qatar per la prima gara (8-10 marzo ndr).

Entrambi in sella alle Ducati Desmosedici GP e supportati da una squadra affiatata - al lavoro sotto gli occhi vigili del suo Team Owner, Valentino Rossi – e guidata ancora una volta da Alessio Salucci, Team Director e Pablo Nieto, Team Manager. Un pacchetto tecnico di altissimo livello, che porta la firma del Made in Italy di Ducati, moto Campione del Mondo nel biennio 2022/2023.

Un vero colpo di luce illumina le ambizioni del Pertamina Enduro VR46 Racing Team con una veste grafica moderna, all’avanguardia, ma che riporta, con il pensiero e la sua anima fluo verso Tavullia. Aldo Drudi e Drudi Performance, vestono le carene della Ducati con ‘Fluo Stream’. Il giallo di Vale, che va oltre il mero concetto di colore e diventa FLUO. Scompare il nero per lasciare spazio ad una sfumatura da giallo fluo a bianco: una scintilla, elettricità, uno stile di vita.

Davanti a tutti gli attori della stagione 2024, il palco di Riccione splende. Un effetto luminoso crea l’atmosfera giusta per dare il benvenuto in Italia dall’Indonesia a tutto il board di PT Pertamina Lubricants, nella persona di Mr. Werry Prayogi (President Director of PT Pertamina Lubricants ndr), e rinnovare così la fiducia a tutte le realtà che lavorano a questo progetto, come la VR46 Agency, insieme ai partner che ci sostengono, tra tutti, eBay, Comoli Ferrari e Monster Energy.

Così Marco Bezzecchi: "Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra - il Pertamina Enduro VR46 Racing Team - e in sella ad una Ducati. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto nel 2023: essere competitivo, costante, salire sul podio e fare delle belle gare. Mi piace tantissimo anche la nuova livrea, completamente diversa, qualcosa che non si è mai visto in MotoGP. Mi aspetto un Campionato combattuto, di altissimo livello e con tanti piloti e moto forti. Possiamo fare due cose: divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti".