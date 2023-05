Judo, arriva fino alla finale per il titolo italiano, l'atleta della Polisportiva fermata da un infortunio

Morgana De Paoli (classe 2005 + 78 kg) è l'atleta di Judo più rappresentativa che la provincia di Rimini abbia mai avuto, in forza alla Polisportiva Riccione; domenica 22 maggio, nonostante un periodo difficile, si è presentata a Ostia per prendere parte ai Campionati Italia A1 di Judo under 21. La riccionese era la testa di serie numero 1, anche se solo al primo anno della nuova classe d’età.

Morgana ha affrontato in semifinale la mastodontica napoletana Cardillo. Proprio all'inizio del match Morgana, a seguito di un proprio attacco, ha avuto un risentimento al ginocchio. L'atleta romagnola è riuscita a rialzarsi subito, far notare il trauma, e dopo circa un minuto è riuscita a gran fatica a marcare wazzari (mezzo punti) e concludere l'incontro con una tecnica di immobilizzazione.

Questa vittoria le avrebbe dato il diritto di combattere la finale per il titolo italiano. Purtroppo il verdetto del medico federale è stato impietoso e ha impedito alla De Paoli di mettersi in gioco contro l'esperta Tiziana Marini.

"Sarebbe stato un bellissimo incontro, ci avevamo lavorato molto per affrontare la Marini, contro cui Morgana ha già vinto, ma che nell'ultimo anno aveva avuto una notevole crescita tecnica. Siamo sicuri che la medaglia d'oro è solo rinviata. Ora penseremo a guarire e rimetterci in sesto" commenta il dt della Polisportiva Riccione Maestro Giuseppe Longo.