Judo, la giovane Sofia Longo fa esperienza con la Nazionale alla European Cup di Berlino

Da Berlino a Pescara, la Polisportiva del Judo si è divisa in due. Sabato di esordi per Sofia Longo (under 18) alla European Cup di Berlino, convocata per la prima volta dalla Nazionale Italiana e Cecilia Nassuato che ha preso parte al suo primo Trofeo Italia federale a Pescara. Entrambe hanno affrontato le competizioni con estrema determinazione e sono state accomunate da un difficile sorteggio che le ha viste fuori al primo turno senza possibilità di ripescaggio. In particolare, la Longo ha dovuto affrontare, a Berlino, la padrona di casa Scheida Carolin. L'incontro è stato estremamente equilibrato ed entrambe le ragazze hanno espresso un ottimo judo. Solo a Golden Score (i tempi supplementari) gli arbitri hanno assegnato a sfavore della riccionese 3 sanzioni in circa un minuto e mezzo assegnando alla tedesca la vittoria del match, la quale ha poi perso contro la n.2 della ranking eliminando dalla gara l’italiana. Nassuato, a Pescara, ha incontrato un'atleta sarda che ha dimostrato maggiore esperienza in certi tipi di manifestazioni e che è riuscita a mettere a segno i punti necessari per vincere l’incontro.

"Sofia e Cecilia stanno affrontando manifestazioni di livello superiore rispetto alle loro passate esperienze. La prima si sta affacciando all'Europa è ha già dimostrato di essere competitiva anche se manca ancora di una certa esperienza, tantoché negli incontri che ultimamente ha perso sono state determinanti le sanzioni e difficilmente subisce punti anche dalle avversarie più forti. Cecilia, invece, si è già affermata in circuiti minori con lo Csen e ora dovrà piano piano prendere confidenza con il circuito federale. Le ragazze stanno crescendo gara dopo gara e sono talmente giovani che le attuali sconfitte possono solo aprire varchi verso nuovi orizzonti, perché hanno ancora grande margine di crescita" spiega il Dt Longo.

Mentre Sofia Longo da Berlino dichiara: "Sono orgogliosa di rappresentare l'Italia a Berlino anche se mi dispiace per il risultato. La tedesca era brava ma certamente alla mia portata”.

Cecilia ha in programma la qualificazione ai campionati italiani, mentre Sofia si preparerà per il Gran Prix di Genova e l'ultima European Cup a Coimbra il 25 maggio che potrebbe valerle la convocazione all'Europeo di fine giugno in Bulgaria.

Domenica sono andati in scena 3 giovanissimi judoka riccionesi a Pescara: Xaviar Badiane (classe 2012), Giulia Matteini e Giulia Longo (entrambe classe 2013). Xavier, dopo aver perso il primo match, si è affermato nei due successivi conquistando il suo primo podio da quando è in Italia. Giulia Matteini, invece, si è affermata nettamente in tre combattimenti conquistando il primo posto. Giulia Longo ha affrontato due brave atlete perdendo per piccoli episodi, nonostante abbia dimostrato un'ottima attitudine al combattimento.

"Per i più giovani la manifestazione di Pescara è stato un bel banco di prova. Siamo soddisfatti, perchè tutti e tre, a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte, hanno dimostrato che il lavoro fatto in palestra sta ponendo le basi giuste per i prossimi anni. Per ragazzine e ragazzini in questa fascia d'età il risultato assoluto è sempre relativo. Questo è il periodo dell'esperienza e dello sviluppo di capacità di base che ci serviranno per costruire un judo completo in futuro" spiega il Dt Longo.