L’MC Racing di Riccione si distingue nelle gare sul circuito di Pomposa

Week end di gare con bilancio soddisfacente, quello appena trascorso, per l’MC Racing di Riccione, il team di motociclismo di Mattia Mancino e Carmelo Cavallo. La squadra ha infatti partecipato alla gara di Cnv (Campionato Nazionale Velocità) che si è svolta sul circuito di Pomposa (FE), con l’esordiente Omar Pagnini di Cattolica (nella categoria 160 Leggeri e Sport), con la giovanissima, Zoe Pavan (Veneto, 13 anni) nella categoria Junior e con il comasco Fabio Rizzi, quindicenne, nella 190 Junior.

Quindicesima posizione in campionato, alla fine del week end, per il quindicenne cattolichino Omar Pagnini, che alla sua terza gara in carriera è purtroppo scivolato al penultimo giro nella Super Pole Sprint Race del sabato mentre era in recupero. Partito di conseguenza penultimo in Gara 1 ha concluso diciassettesimo, recuperando otto posizioni, e poi sedicesimo in Gara 2.

Ottime le performance di Zoe Pavan, autrice nel week end di prestazioni in crescendo, che ha collezionato la quattordicesima posizione nella Super Pole Sprint Race del sabato, la tredicesima posizione in Gara 1 e la decima in Gara 2, al termine di una entusiasmante rimonta che l’ha portata a bruciare un concorrente sulla linea del traguardo. Punti che la proiettano al tredicesimo posto in campionato, recuperando ben quattro posizioni dalla precedente gara disputatasi a Borgo Ticino.

Ottimo anche l’esordio di Fabio Rizzi, nonostante le condizioni avverse: era alla sua prima gara a causa di un infortunio rimediato in allenamento e per la prima volta alla guida di una Ovhale 190, affrontando anche la pioggia nel turno di prova del sabato mattina. Nonostante ciò ha a sua volta rimontato posizioni classificandosi terzo in tutte e tre le prove, e quindi terzo assoluto nella sua categoria. “Siamo molto fiduciosi nei nostri tre piloti – spiega il team manager Mattia Mancino -. Hanno tutti e tre ampi margini di crescita, ma sono molto decisi e professionali, nonostante la giovane età, e sono convinto che dalle prossime gare potranno fare ancora meglio”. Prossimo appuntamento per i tre piloti, la gara di Ottobiano che si disputerà nel week end del 29 e 30 luglio.