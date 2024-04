Luca Vitali perseguitato dalla malasorte nella prima del Civ Superbike 2024

È andato in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli l’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Velocità 2024 classe Superbike, con Luca Vitali impegnato alla guida della CBR 1000 RR-R preparata dalla Scuderia Improve by Firenze Motor. Per l’esperto motociclista riminese, rallentato e condizionato da imprevisti di vario genere, un fine settimana molto sfortunato.

Dopo un produttivo pre-campionato, Luca puntava ad aprire al meglio la nuova stagione sul tracciato dove nel 2022 conquistò la prima vittoria nel Civ Superbike. Buona parte dell’interesse era incentrato sull’esordio ufficiale della Honda Fireblade di ultima generazione, da cui ha saputo subito estrapolare un’ottima velocità sul giro secco. Come certificato dal terzo tempo siglato nel turno di qualifiche 1 di venerdì 5 aprile, pochi istanti prima di incappare in un violento highside, fortunatamente senza rimediare conseguenze fisiche.

Nel prosieguo di fine settimana ulteriori disavventure hanno ostacolato il rendimento del numero 70. In Gara 1 di sabato 6 aprile un improvviso problema elettrico gli ha precluso un probabile piazzamento sul podio. Inerme sotto gli attacchi degli avversari, ha perso progressivamente terreno nelle battute conclusive, scivolando dal secondo al sesto posto di partenza. In Gara 2 di domenica 7 aprile un vistoso taglio sul battistrada dello pneumatico anteriore, provocato da un contatto fortuito con un altro pilota, ha infranto sul nascere le sue speranze di rivalsa, limitando pesantemente la performance fin dai primi giri.

Con il settimo posto di Gara 2 è passato agli archivi il primo dei sei round stagionali del CIV Superbike. Per Luca, consapevole di aver raccolto meno di quanto dica il reale potenziale, suo e del pacchetto tecnico a disposizione, i 19 punti racimolati per la classifica assoluta risultano essere una magra consolazione. In attesa del prossimo appuntamento previsto a fine maggio all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, tra poco più di dieci giorni sarà atteso al via dell’iconica 24 ore motociclistica di Le Mans, primo atto del Mondiale Endurance FIM EWC 2024, nell’equipaggio del team GT Endurance Honda all’interno della World Cup di classe Superstock.

Luca Vitali: “Sono rammaricato perché il fine settimana era incominciato con il piede giusto. La nuova CBR 1000 RR-R stava dando buoni feedback, fino al botto della qualifica 1 mi sentivo molto a mio agio con tempi sul giro da top-4. Tuttavia, da quel momento dei problemi inaspettati hanno reso entrambe le gare alquanto ingestibili. In Gara 1 avrei potuto salire sul podio se non si fosse messa di mezzo una noia elettrica. In Gara 2 non ho mai avuto un ritmo all’altezza dei test pre-campionato, una forte vibrazione sulla parte sinistra della gomma davanti mi ha tolto sicurezza. Sicuramente la pesante caduta di venerdì ha inciso, ma con la Scuderia Improve by Firenze Motor riesamineremo quanto accaduto in modo da presentarci agguerriti e competitivi a Vallelunga. Ringrazio il team per il lavoro condiviso e tutti gli sponsor per il sostegno”.