Lucia Bronzetti veste l'azzurro a Glasgow, pronta all'esordio con l'Italia nella Billie Jean King Cup

Proseguono a Glasgow gli allenamenti della Nazionale italiana di tennis sul campo veloce indoor dell’Emirates Arena, dove dall’8 al 13 novembre sono in programma le Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals. Con la capitana Tathiana Garbin ci sono Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Clima disteso, grande allegria e voglia di allenarsi per farsi trovare pronte. Queste le prime voci delle Azzurre da Glasgow.

Le parole della riminese Lucia Bronzetti: "Siamo qui tutte insieme, siamo cariche e ci stiamo allenando. Stiamo lavorando bene con tutto il team in un clima di grande serenità. Ci prepareremo al meglio per arrivare a mercoledì ed affrontare due squadre forti con Svizzera e Canada. I campi ci piacciono, ci sono tutti i presupposti per giocarcela alla pari e dare il massimo”.

Alle Finals le 12 nazioni in gara sono suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno, con le quattro vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali. L’Italia è inserita nel girone A con il Canada e la Svizzera. Le Azzurre giocheranno il 9 novembre contro la Svizzera di Belinda Bencic e il giorno successivo contro il Canada di Leylah Fernandez e Bianca Andreescu. Entrambi gli incontri sono previsti alle 11 ora italiana. La finale si giocherà domenica 13 novembre a partire dalle 16 ora italiana.