Bezzecchi prepara una grande festa nella sua Viserba per festeggiare la vittoria in Argentina

E' un momento magico per Marco Bezzecchi che, oltre alla prima vittoria in carriera nella classe regina, festeggia la leadership del Motomondiale dopo soli due appuntamenti. Una situazione che lo stesso pilota riminese deve ancora "metabolizzare" dopo i festeggiamenti sulla pista di Termas de rio Hondo in Argentina dove, tra le altre cose, ha apprezzato il nuovo soprannome Simply the Bez che come ha specificato "mi piace davvero tanto, lo userò anche in futuro". In appena due gare Bezzecchi ha dimostrato una crescita sorprendente frutto, anche, del lavoro del team Mooney VR46 che insieme a lui agguanta il primo successo in MotoGP. "Sarà difficile lottare sempre per podio e vittoria, vista la concorrenza - ci tiene a sottolineare Marco - ma intanto abbiamo vinto una gara e cercherò sempre di lottare al massimo per battagliare con quelli forti". Il Bez non dimentica Pecco: "Con Bagnaia siamo amici, mi ha cercato dopo la gara, era felice per me. Ha già messo la caduta da parte, è carico". Carico come lo stesso pilota riminese che è pronto a festeggiare la vittoria proprio nella sua Viserba. Il suo fan club, infatti, ha dato appuntamento a tutti i tifosi al "ViserBezParty" in programma per sabato 8 aprile, dalle 17.30, sulla spiaggia 22.

Un successo meritato ma quanto hanno contato le condizioni meteo durante la gara?

È stato un weekend molto positivo, non solo sotto la pioggia domenica, ma già sull’asciutto nella Sprint e in prova. Questo, insieme alla vittoria di domenica, ma da grande soddisfazione e fiducia per le prossime gare. Essere consistenti e competitivi in tutte le condizioni non è facile a questi livelli.

Una vittoria che arriva dopo un duro lavoro, ci sono ulteriori margini di crescita?

Ad inizio anno ho detto che conquistare almeno una vittoria in MotoGP era il mio obiettivo primario. Ci sono riuscito alla seconda gara, ora bisogna godersi il momento ma rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare per diventare sempre più costanti.

Una gara di cuore ma anche di testa, quanto è contata la concentrazione?

In condizioni di bagnato è tutto, conta ancora di più, soprattutto se ti trovi da solo e non hai altri piloti davanti come riferimento. Ho cercato di non sbagliare nulla e di arrivare al traguardo. Gli ultimi giri sono stati interminabili.

Il Motomondiale è ancora lungo ma, a livello psicologico, quanto vale essere già in testa alla classifica dopo appena due gare?

E’ una bella sensazione, non l’ho realizzata all’istante, ma quando sono tornato a casa si. Appunto, siamo solo alla seconda gara, è stata una gran domenica in Argentina, ma il Campionato è appena iniziato.

Adesso Gp delle delle Americhe poi Spagna e Francia e dopo il Gran premio di casa del Mugello. Cosa pensi della pista di Austin?

E' una delle piste più complicate, difficili e fisicamente toste del Campionato. E’ la prima volta che facciamo due gare li, e sarà impegnativo per tutti. L’anno scorso è stato un bel banco di prova, quest’anno continueremo a lavorare sodo per arrivare il più lucidi e competitivi alla gara di domenica.