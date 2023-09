Medaglia di bronzo per Balzani-Piraccini alle finali nazionali giovanili di beach volley di Bellaria

Si conclude con la conquista della medaglia di bronzo la corsa di Nicole Balzani e Margot Piraccini alle finali scudetto di beach volley Fipav in programmazione a Bellaria. Le portacolori di PowerBeach si erano qualificate per la finale assoluta del tabellone Under 16 Femminile dopo il 4° posto della tappa nazionale di Cordenons e dopo aver vinto il titolo regionale a Marina di Ravenna.

Percorso netto delle ragazze allenate dal coach Enrico Piccinini fino alla semifinale persa contro De Marinis/Cavicchia 0-2 (12-21, 15-21) mentre riscatto nella finale per il 3°-4° posto vinta contro Olivari/Mussida per 2-0 (21-18, 21-9). Il titolo è stato poi vinto dalle lombarde Cucchi/Mioso.