Moto da minicross, all'Arena 58 di Misano arrivano le serate con "Divertirsi in sicurezza"

Il Moto Club Misano in collaborazione con Smr e il patrocinio del Comune di Misano organizzano "Divertirsi in sicurezza" all'Arena 58 di Misano con moto da minicross con l’istruttore federale Alex Zanotti. Dalle ore 19,30 alle 23 potrai girare con la tua moto, noleggiare una, o fare il corso primi passi con l’istruttore federale. Un'emozione unica girare all'Arena 58 dedicata al grande Sic e usata per allenarsi dai grandi campioni del motociclismo, aperta tutte le sere per un divertimento assicurato per bambini dai 6 anni in su.