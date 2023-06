MotoGP, Bezzecchi ad Assen impone subito il suo ritmo e chiude le libere con il miglior crono

Marco Bezzecchi impone il suo ritmo agli avversari e chiude il venerdì di libere del GP d'Olanda (Sprint race sabato alle 3.00 GP domenica alle 2) con il miglior crono assoluto (P1 in entrambi turni ndr). Sensazioni positive anche per Luca Marini, nono. In sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team, Marco è subito a suo agio sul tracciato olandese e stacca nel finale della sessione del pomeriggio un ottimo 1'32.063.

Prestazione consistente anche per Luca, sesto nelle prime libere, e capace di limare il suo miglior crono fino a 1'32.469, tempo sul giro che vale l’accesso diretto alla Q2 di sabato (ore 11,15).

Queste le parole di Marco Bezzecchi: "Sono abbastanza felice di questo Day1 ad Assen, a parte il giro secco, sono soddisfatto del passo e delle modifiche fatte tra i due turni. Mi sono sentito bene da subito, questo layout, con curve così ampie, si adatta bene al mio stile, in particolare nei curvoni veloci. Partivamo da una base molto buona e solida e abbiamo lavorato tanto".