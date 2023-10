Motogp, Bezzecchi non si arrende al dolore e chiude quinto nel gran premio di Indonesia

Marco Bezzecchi non si arrende al dolore alla clavicola e taglia il traguardo del Gp d’Indonesia al quinto posto assoluto dopo una bellissima rimonta dalla P9. Costretto al ritiro dopo una caduta, conseguenza di un incidente con un altro pilota, Luca Marini che scattava dalla pole position.



Al via in sella alla Ducati Desmosedici GP e non perfetto alla partenza, Marco è in P13 alla fine del primo giro. Capace di imporre un ottimo ritmo risale la classifica fino alla Top5 e centra un altro solido risultato dopo il terzo posto di ieri nella Sprint. Con i punti di oggi conferma la terza piazza nella generale (283 punti - P2 nella classifica Team 427 punti ndr). La gara è stata vinta da Pecco Bagnaia, secondo lo spagnolo Vinales, terzo Quartararo davanti a Di Giannantonio.