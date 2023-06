MotoGp, Marco Bezzecchi continua a essere il più veloce. Conquistata la pole position di Assen

Il pilota riminese Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Olanda classe MotoGp. Sulla pista di Assen, il pilota del VR46 Racing Team ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Bagnaia e Luca Marini del Vr46Racing Team. Questo il commento a caldo di Marco Bezzecchi, che era già stato il più veloce anche durante la giornata delle prove libere: "Sono molto contendo, una bellissima qualifica e un gran lavoro di tutta la squadra. Mi trovo davvero bene in sella alla moto. Sono soddisfatto, la settimana scorsa abbiamo sfiorato la pole, ma con la bandiera gialla, mi hanno tolto il giro. A distanza di pochi giorni abbiamo centrato l’obiettivo e, su questo tracciato, è una soddisfazione in più. Adesso ultimi check prima della Sprint e poi pensiamo a raccogliere info e dati per il GP".