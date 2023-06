MotoGp, nello show di Assen Bezzecchi è 2° alle spalle di Bagnaia. Abbraccio tra i piloti dopo il traguardo

Dopo la pole position e la vittoria nella Sprint Race, il pilota riminese Marco Bezzecchi chiude al secondo posto nel Gran Premio d'Olanda della classe MotoGP. Davanti a tutti si piazza Francesco Pecco Bagnaia. Grande sportività tra i due piloti a fine gara, non appena superato il traguardo si sono infatti fermati sull'asfalto per un fraterno e sincero abbraccio. E' stata una gara entusiasmante, con Bagnaia a dettare il ritmo e a non rischiare praticamente nulla nei due giri finali.

Terza l'Aprilia di Aleix Espargaro. In gara era stato il sudafricano della Ktm Brad Binder a tagliare il traguardo per terzo, ma poi è stato retrocesso di una posizione per una infrazione di "track limits" all'ultimo giro, ovvero aver calpestato la zona verde a margine della pista.

Nell'avvio super partenza di Binder, che dalla quinta posizione si ritrova in testa subito dopo la prima curva. A Bagnaia bastano però tre giri per recuperare il terreno e balzare al comando. I due provano la fuga inseguiti solamente da Bezzecchi, mentre nelle retrovie si susseguono una serie di cadute. Bagnaia va in fuga e rimane alle sua spalle solo Bezzecchi bravo a passare in seconda posizione.

Con 194 punti Bagnaia consolida il primo posto in classifica con un vantaggio di 35 lunghezze sullo spagnolo Jorge Martin (oggi quinto) e 36 su Bezzecchi che prosegue comunque una stagione entusiasmante e ricca di soddisfazioni.

Ordine di arrivo: 1. Bagnaia, 2. Bezzecchi, 3. Aleix Espargaro, 4. Binder, 5. Martin. A seguire: Alex Marquez, Marini, Nakagami, Morbidelli, Fernandez, Savadori, Fernandez, Bradl, Folger.