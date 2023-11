MotoGp, test a Valencia: Bezzecchi e Bastianini chiudono con ottimi tempi in vista del 2024

Da un lato ultimo atto del 2023 per il Mooney VR46 Racing Team, dall’altro il primo capitolo di un 2024 ormai alle porte con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio veri protagonisti della prima giornata di test della nuova stagione in sella alle Ducati Desmosedici GP23. Alle spalle i riflettori del Gala di domenica dove ha ritirato la medaglia di bronzo per il terzo posto nella classifica assoluta, Marco torna al lavoro e ritrova le buone sensazioni alla guida del weekend. Chiude con il terzo tempo (1.29.346 ndr) e un distacco di soli 93 millesimi dal capofila di giornata (Vinales, 1.29.253 ndr). Esordio in pista con il giallo fluo del Team di Tavullia e primo approccio al nuovo staff tecnico per Fabio Di Giannantonio. Tra i primi i a scendere in pista questa mattina, stacca un buon 1.29.662, crono che significa la settima piazza. Per entrambi, tempo di recuperare le energie e riposare in vista del 2024. Il prossimo appuntamento ufficiale, primo test MotoGP a Sepang (6-8 febbraio 2024 ndr).

Dopo lo spettacolare finale di stagione 2023, che ha visto Pecco Bagnaia riconfermarsi Campione del Mondo domenica scorsa a Valencia, il Ducati Lenovo Team è tornato in azione sul Circuit Ricardo Tormo di Cheste (Spagna) per affrontare la prima giornata di test ufficiali in preparazione alla stagione 2024.

Nonostante le condizioni meteo non del tutto ideali, con un forte vento e basse temperature, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono riusciti a sfruttare al massimo la giornata. Dopo qualche giro in sella alle loro Desmosedici GP 23, i piloti della squadra bolognese hanno poi concentrato il loro lavoro sulle moto in configurazione 2024. Con un totale di 56 giri e un miglior tempo in 1:29.796, Bastianini ha chiuso la giornata ottavo mentre Bagnaia ha terminato in undicesima posizione, con un crono di 1:29.970, dopo aver completato 51 giri.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 8° (1:29.796 – 56 giri): “Sono contento del lavoro di oggi: quest’anno non abbiamo mai avuto occasione di fare un test, dopo l’inizio del campionato, per cui ne abbiamo approfittato per fare due diverse prove di setup e una mi è piaciuta molto. Anche le sensazioni con il nuovo motore sono state positive: sicuramente ha ancora bisogno di qualche messa a punto, ma in generale il primo impatto è stato positivo. Avremmo voluto provare anche un time attack, ma le condizioni non erano ideali: c’era molto vento e ho preferito non rischiare. Ora torniamo a casa e, nelle prossime settimane, mi voglio dedicare soprattutto ad allenarmi per cercare di ritrovare il 100% della mia forma fisica dopo i due infortuni che ho subito quest’anno.”

Concluso il test di Valencia i piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista per i prossimi test ufficiali nel 2024, dal 6 all’8 febbraio sul Sepang International Circuit in Malesia.