Motori, Giorgio Amati torna in pista a Monza per il campionato italiano Porsche

E’ ancora fresco il ricordo del secondo posto conquistato in occasione dell’ultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup dello scorso 3 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza: per Giorgio Amati un dolce ritorno sullo storico circuito brianzolo, sede del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia.

Giorgio Amati: “Che bello tornare subito a Monza. Le emozioni di salire sul podio in occasione del Gran Premio di Formula 1, davanti alle tribune gremite e dopo una grande rimonta riecheggiano ancora fortissime. E’ stato molto importante concludere la mia prima esperienza in un campionato molto competitivo come il mondiale Porsche con una grande prestazione e un altro secondo posto tra i rookie dopo quello di Monte Carlo. E’ tempo però di lasciarci il passato alle spalle, guardare al futuro e in particolare a questo weekend: dopo aver saltato il round del Mugello per la concomitanza con Silverstone, torniamo in pista nell’italiano con la solita forte determinazione in ogni singola sessione che ci ha contraddistinto nel mondiale, grande concentrazione, voglia di fare bene, raccogliere il massimo risultato possibile e continuare a dire la nostra per la conquista del titolo”.

Le danze si apriranno con la sessione di prove libere venerdì alle ore 15.40, le qualifiche sono in programma sabato alle 10.10, mentre il via di Gara 1 è fissato alle 16.45, Gara 2 domenica alle 12.30. E’ possibile seguire entrambe le gare in diretta su Sky Sport Max (Canale 205 della piattaforma Sky), con Gara 2 visibile anche su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). L’ingresso in circuito è gratuito.