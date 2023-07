Nuoto, la Polisportiva Riccione brilla nei campionati regionali, il bottino è di 15 medaglie

Sono 15 le medaglie conquistate dai ragazzi della Polisportiva Riccione (2 ori, 6 argenti, 7 bronzi) nelle quattro giornate di Finali Regionali di categoria in vasca lunga andate in scena dal 18 al 21 luglio nella piscina di casa. Oro e titolo regionale per Asia Delmonte nei 50 rana, per lei anche un bronzo nei 50 stile libero con il nuovo record sociale di categoria e per Filippo Carlini nei 200 stile libero, per lui anche un argento nella mezza distanza. Triplo argento per Luca Totti nei 50, 100 e 200 rana, secondo gradino del podio anche per Marta Bastianelli nei 100 rana e terzo posto per lei nei 200 rana. Tutti questi atleti sono qualificati per i prossimi campionati italiani di categoria e tutti al primo anno della categoria juniores.

Secondo posto anche per Vanessa Frisoni nei 200 dorso senior mentre salgono sul terzo gradino tra gli juniores Luca Bravaccini nei 50 farfalla e Riccardo Semprini negli 800 stile libero e tra i senior Gabriel Gardini nei 50 farfalla. Bronzo per le staffette 4x100 mista juniores maschi composta da Riccardo Vanzolini, Luca Totti, Luca Bravaccini e Filippo Carlini e per la 4x200 stile libero cadette femmine composta da Ambra Galli, Asia Delmonte, Nicole Cecchini e Sara Frisoni. Ai quattro atleti già citati qualificati ai prossimi campionati italiani di categoria si aggiunge anche Luca Bravaccini sempre nella categoria juniores. Decimo posto complessivo nella classifica generale a squadre per Polisportiva Riccione.

“Molti ragazzi hanno migliorato sensibilmente il proprio personale in questi giorni di gare frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione, non possiamo che essere soddisfatti anche per la conferma a livello di squadra staccando in classifica società molto più numerose di noi. Ora finiremo di preparare l’ultimo appuntamento della stagione con gli atleti qualificati mentre gli altri possono già iniziare a godersi le vacanze estive” il commento dell’allenatore Paolo Zuntini.