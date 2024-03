Nuovi pneumatici per il Civ, con i test di Misano scatta ufficialmente la nuova stagione

Il Dunlop CIV ha acceso i motori. Il Misano World Circuit ha ospitato ieri e oggi la due giorni di test ufficiali precampionato, nei quali numerosi piloti e team di tutte le categorie dell’Italiano hanno potuto lavorare in vista del primo round 2024, previsto proprio sul circuito intitolato a Marco Simoncelli il 6 e 7 aprile. La giornata odierna è stata l'occasione per un incontro con la stampa, focalizzato su temi legati all'impegno di Dunlop e alle relative novità, a cominciare da quella della 600 NG. Nel 2024 la categoria vedrà l'esordio degli pneumatici Dunlop, tutti i piloti del Campionato potranno infatti contare su KR109 nella misura 125/80R17 in mescola MS1 e KR108SSP nelle misura 190/55R17 nelle mescole MS0,MS1 e MS2. Tutto per una classe sempre più competitiva e ricca di piloti, che si prepara ad avere una griglia numerosa, composta da oltre 40 piloti. Con la novità dell’ingresso di un Campione del Mondo: Lorenzo Dalla Porta, al via del Dunlop CIV 600NG con la Yamaha dell’Altogo Racing Team.

Restando in tema di novità ma spostandoci in SBK, il 2024 vedrà l'introduzione del Supersoft Val33, pneumatico supersoft di tipo “Multilap”, utilizzabile esclusivamente nelle sessioni di qualifica, e le nuove soluzioni di mescole posteriori Val35 e MS1+ dei KR108 nella misura 200/70R17, affianco alle quali ci saranno le mescole anteriori MS1 ed MS3 del KR109 125/80R17. I test ufficiali di Misano sono stati per tutti l’occasione di prendere ulteriore confidenza con gli pneumatici che verranno usati nell’arco della stagione. Clicca qui per il presskit con le info di tutti gli pneumatici usati nei test.

“E' un piacere aprire ufficialmente il 2024 con i test - ha dichiarato il responsabile del Dunlop CIV Simone Folgori - un'attività che grazie al contributo di Dunlop siamo riusciti a rimettere in pista a titolo gratuito per tutti gli iscritti al Campionato. Questa stagione vedrà appunto tra le novità quella di Dunlop come title sponsor e fornitore unico di pneumatici per tutte le categorie, incluse le Supersport 300 e 600. Categoria quest'ultima che sta avendo un exploit e che vedrà una griglia composta da oltre 40 piloti. La formula del Campionato è consolidata così come l'appuntamento clou, la Racing Night, che sarà ai primi di agosto. E chiudo tornando a parlare di novità, soprattutto quelle tecniche legate sempre agli pneumatici, in particolar modo in Superbike, dove i nuovi prodotti Dunlop promettono di alzare ulteriormente il livello tecnico”.

“Siamo molto felici dei tempi visti in questi due giorni a Misano - ha dichiarato Roberto Finetti, Motorcycle Marketing Manager di Dunlop -. Abbiamo avuto modo di raccogliere i feedback dei team e dei piloti per essere pronti a supportarli al meglio durante la stagione. Vogliamo aiutare i piloti di ogni categoria del Dunlop CIV a raggiungere il proprio potenziale. Quest’anno si prospetta ricco di sfide e non vediamo l’ora di ritrovarci in questo circuito per il debutto ufficiale della stagione!”

Alessandro Delbianco (Superbike, Yamaha DMR Racing) si è detto "molto soddisfatto della nuova Val35. Ho trovato maggiore grip al massimo angolo di piega e non vedo l’ora di provare la specifica da qualifica Va33, non appena ci saranno le condizioni della pista per sfruttarla al meglio. Non ci dormo la notte". Anche Luca Vitali (Superbike, Honda Improve) si è detto "molto soddisfatto degli pneumatici Dunlop, posso solo che confermare la qualità e la costanza, cose che ci permettono di lavorare al meglio”.

“Io ho corso nel Motomondiale con Dunlop per diversi anni, quindi le conosco, ed ho utilizzato in passato nei test della 600 gli pneumatici che useremo quest’anno nel CIV - ha afferma Lorenzo Dalla Porta (Supersport 600NG, Yamaha AltoGO) -. Mi piacciono, e soprattutto il team non ha dovuto stravolgere il setting”.“Purtroppo non siamo stati in grado di provare a fondo gli pneumatici nelle condizioni ottimali - le parole di Davide Stirpe (Supersport 600NG, Ducati Garage51-Barni) -. Sia qui a Misano che precedentemente a Vallelunga, non abbiamo mai trovato le condizioni di asfalto ideali, ma le premesse sono molto buone. Dovremo tutti abituarci a conoscere ed usare gli pneumatici, ma siamo soddisfatti”.

Luca Ottaviani (Supersport 600NG, MV Agusta) ha riferito di essersi "trovato molto bene, mi piace particolarmente l’anteriore che è preciso e consente di entrare in curva con maggiore feeling. Anche il grip posteriore è molto buono, ma soprattutto ho apprezzato l’assenza di drop di prestazioni. Ho avuto modo di provare anche le wet, e mi sono veramente piaciute”.

Parla il cronometro

Superbike - Due Aprilia davanti a tutti nella classe regina. A realizzare il miglior tempo nella seconda giornata di test è stato Luca Bernardi, unico a scendere sotto il muro dell'1:36 (1:35.934) con il compagno di Team in Nuova M2, Samuele Cavalieri, che ha fermato le lancette sull'1:36.329. Vicinissimo l'autore del terzo tempo, Alessandro Delbianco sulla Yamaha DMR Racing (1:36.540). Bernardi è stato anche il più veloce in assoluto nella due giorni di test, meglio di Pirro, assente oggi perchè in partenza per dei test, autore ieri del best lap in 1:36.080.

Supersport 600NG - Best lap di giornata di Luca Ottaviani. L'alfiere MV Agusta Extreme Racing ha ottenuto il tempo di 1:38.731, inseguito a sei decimi di distanza dall'alfiere Mesaroli Andrea Mantovani (1:39.336) con Marco Bussolotti (SGM Tecnic), Campione 600 CIV 2022, autore del terzo miglior crono (1:39.488).

Moto3 - Un Campione italiano davanti a tutti. Elia Bartolini (Lucky Racing Team), Campione CIV Moto3 nel 2021, ha siglato il miglior tempo della seconda giornata di test a Misano, con il crono di 1:42.956. Dietro di lui, Marcos Ruda Comino (GP Project 2WheelsPoliTO Factory Racing) con il tempo di 1:43.238 e Cristian Lolli (Cecchini Racing) con 1:43.987.

Supersport 300 - Il migliore è stato l'alfiere MCR Squadra Corse Perez Gonzales, autore del best lap in 1:52.140, con Emanuele Cazzaniga (Yamaha Racestar) ad inseguire con 1:53.296. Terzo miglior tempo di giornata andato al pilota del team Antonelli 2R, Chris Wright, che ha chiuso con un 1:53.540.

Premoto3 - Il cronometro ha premiato Davide Gonzales. Il pilota AC Racing è stato il più veloce di giornata con il tempo di 1:49.796. Ad inseguire, rispettivamente con il crono di 1:51.084 e 1:51.200, la coppia di piloti Pata Talenti Azzurri FMI: Gionata Barbagallo e Lorenzo Pritelli. Tutto per una Premoto3 sempre più internazionale già dai test di Misano, in cui va segnalata la presenza di Anina Urlass e Thias Wenzel, piloti tedeschi che prenderanno parte alla nuova stagione dell'italiano. Anche la seconda giornata di test è stata caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili, con basse temperature nella mattinata e sole e temperature più alte nel pomeriggio.