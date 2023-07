Pattinaggio, 250 atleti da tutta Italia ai nastri di partenza del Campionato Italiano Inline Freestyle

A Riccione apre il Campionato Italiano di Pattinaggio Inline Freestyle Juniores, Seniores e Master maschile e femminile da fiovedì (27 luglio) al 30 luglio presso l’impianto del Playhall e, per la sola disciplina del Roller Cross, sulla Pista Automodellismo Road Race di Via Saluzzo 55, appositamente allestita per l’occasione. Sono presenti i migliori 250 atleti da tutta Italia, che si sfideranno nelle specialità del Roller Cross, Speed Slalom, Classic Freestyle, Classic Freestyle Coppia, Battle, Slide, Free Jump, High Jump.

L’evento è organizzato, in collaborazione con il Comune di Riccione, dal Pattinaggio Riccione, società con una grande esperienza in eventi di pattinaggio artistico e di Inline freestyle, disciplina di cui ha appena ospitato il Trofeo Tiezzi. In campionato Italiano di Riccione selezionerà i migliori atleti italiani per i prossimi campionati europei e mondiali.

Spettacolo garantito nei due contest in cui si svolgeranno le gare. In outdoor l’adrenalinico Roller Cross con un circuito molto tecnico lungo 300 metri e ricco di salti, rampe e gimkane, mentre all’interno del Playhall ci sarà il tutto esaurito per assistere alle performance degli atleti italiani, i più forti in Europa e tra i team più vittoriosi nel mondo, e alla cerimonia inaugurale prevista presso il Playhall con la presenza di tutti gli atleti che festeggeranno con Riccione Piadina e un dj-set.

Il Campionato Italiano Freestyle arriva a Riccione dopo l’eclatante risultato degli atleti riccionesi al Paris Slalom World Skate 2023, che ha visto protagonista Lucrezia Morri prima italiana classificata e quarta della sua categoria, alle spalle di 3 atlete straniere fortissime. Risultato eccezionale anche per Eric Zaghini nella categoria seniores specialità slide, sesto classificato.