Pattinaggio, Matilde Matteucci e Josè Inglese brillano in Colombia. Sono campioni del Mondo junior

Prima convocazione al mondiale ed è subito poesia per una giovane coppia della Rinascita Sport Life Rimini. In Colombia Matilde Matteucci e Josè Inglese hanno conquistato la medaglia d’oro nelle coppie artistico junior di pattinaggio. Neo Campioni del Mondo Junior con il riscontro di 83.36 (51.02, 34.34) per 133.64 davanti ad Anna Serafni-Manuel Cioni, secondi con 78.68 (49.19, 31.50) per 124.31. Completano il podio quindi gli argentini Julieta Cuvertino-Gaston Cuello, terzi con 51.34 (25.79, 26.55) per 75.34.