Weekend ricco di appuntamenti per il Pattinaggio Riccione, super risultato per il quartetto Starlight

Fine settimana ricco di appuntamenti per gli atleti del Pattinaggio Riccione, impegnati su diversi fronti. Momenti di grande spettacolo e altissimo livello ai Campionati Regionali a Riccione: in occasione dei Campionati Regionali di Quartetti e Piccoli Gruppi, sabato 24 febbraio al Playhall, il quartetto Heart e il quartetto Baby si aggiudicano rispettivamente la seconda e la quarta posizione in classifica, qualificandosi per i campionati italiani che si svolgeranno a Conegliano dal 21 al 24 marzo.

Domenica 25 hanno avuto luogo i Campionati Interregionali Fisr, sempre al Playhall, per le regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Toscana: ha guadagnato la seconda posizione il piccolo gruppo Art Skating, con atleti di Pattinaggio Riccione e Polisportiva Viserba Monte, incantando il pubblico del palazzetto con il programma “Il violino di Auschwitz”. Risultato eccellente per il quartetto junior Starlight, che si aggiudica la medaglia di bronzo e il pass per gli italiani di Conegliano. L’assessore allo sport, Simone Imola, ha premiato tutti gli atleti presenti complimentandosi per il grande spettacolo offerto alla città.

Domenica 25 a Forlì, partecipando ai Campionati Interprovinciali Uisp, tutti gli atleti riccionesi sono saliti sul podio con grande soddisfazione delle allenatrici: oro per Penelope Nicolini nella categoria F2D, così come per Giulia Della Martire nella categoria primavera debuttanti e argento per Aurora Pagnotta, stessa categoria. Nella categoria allievi Uisp si riconferma l'oro per Sara Zaghini, negli allievi giovani debuttanti arrivo l'argento per Caterina Leardini e l’oro per Ettore Baistrocchi negli juniores giovani. Anche Viola Gabellini conquista l’oro fra gli allievi giovani e l'argento va ad Annamaria Pagnotta. Chiude la lunga carrellata di successi l’oro di Luca Tamburini nella categoria professional senior.

Gigliola Mattei, presidente di pattinaggio Riccione, si complimenta con tutti gli atleti e soprattutto con gli allenatori, impegnati da tempo negli allenamenti e sempre presenti alle competizioni.