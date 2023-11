Il peso dei grandi eventi sportivi su turismo e territorio, ospite a Rimini il ministro Andrea Abodi

Lo sport come strumento per la promozione del territorio e l’attrattività turistica. Se ne parlerà lunedì (20 novembre) a Rimini in occasione della presentazione della ricerca “Gli effetti economici e reputazionali generati dai grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna,” realizzata dal Centro studi SG Plus in collaborazione con l’Università degli Sudi di Parma. Un’indagine che ha calcolato l’impatto – anche in termini economici – generato dalle principali manifestazioni sportive sul territorio emiliano-romagnolo.

L’iniziativa, promossa dalla Regione, si svolgerà presso il Grand Hotel (Parco Federico Fellini) a partire dalle ore 10.30. Con la partecipazione di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Stefano Bonaccini, presidente della Regione; Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo; Antonio Santamaria, direttore generale Master Group Sport, che alle ore 16.30 interverranno in una tavola rotonda.

Alle ore 15,45 è previsto un punto stampa. L’appuntamento per i giornalisti è all’ingresso del Centro Congressi del Grand Hotel. Una giornata dedicata ad approfondire l’impatto che lo sport può produrre sul territorio, a partire da alcune case histories quali Ironman Italy Emilia-Romagna a Cervia; Ginnastica in festa a Rimini; i Campionati nazionali CSI di atletica leggera a Castelnovo Monti (Re); la Formula 1 a Imola, con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. E che chiamerà al confronto sindaci e amministratori pubblici, presidenti di Federazioni ed Enti di promozione sportiva. Con quattro focus: Sport e Riviera; Sport e Montagna; Sport e Città; Sport e inclusione.

Tra gli interventi nel corso della mattinata anche quelli di Claudia Giordani, vicepresidente Coni; Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute; Davide Cassani, presidente Apt Servizi; Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione. Condurrà l’evento il giornalista Lorenzo Dallari.