Il pilota riminese Giorgio Amati alla prova dell’Hungaroring nel mondiale Porsche

Dopo una settimana di pausa, il riminese Giorgio Amati torna nuovamente in pista per il quarto round della Porsche Mobil 1 Supercup: l’appuntamento è per il 21-23 luglio all’Hungaroring, circuito situato a una ventina di chilometri da Budapest, in Ungheria.

Giorgio Amati: “Il quarto weekend rappresenterà una sorta di spartiacque per la mia stagione di gare in Europa in quanto segnerà l’inizio del ‘girone di ritorno’ del Supercup e quindi sono ancora più desideroso di far bene. Inoltre, l’Hungaroring ricorda molto un kartodromo e ciò mi fa tornare in mente le mie gare in go-kart e gli esordi della mia carriera. Arriviamo dal Red Bull Ring e da Silverstone dove abbiamo dimostrato di avere un ottimo passo gara e il potenziale di lottare con i migliori; perciò, in Ungheria dobbiamo mettere tutto assieme per raccogliere il risultato che meritiamo. Inoltre, su questo circuito è più difficile superare e sarà ancora più fondamentale segnare un buon tempo in qualifica. Io e Dinamic Motorsport daremo tutto in ogni singolo giro per raccogliere il massimo risultato possibile”.

Il fine settimana magiaro si aprirà venerdì alle 18.35 con la sessione di prove libere, le qualifiche sono in programma sabato alle ore 11.20, mentre la gara scatterà domenica alle 12. L’intero weekend verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD, canale 207 di Sky, ed è possibile seguire Giorgio sui suoi canali social ufficiali, sia su Instagram (@gio_ama_) che su Facebook.