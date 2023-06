Il pilota riminese pronto a tornare in pista in Austria per il secondo round del mondiale Porsche

Questo fine settimana Giorgio Amati sarà al Red Bull Ring, Spielberg, per il secondo appuntamento stagionale della Porsche Mobil 1 Supercup, il mondiale Porsche che scende in pista con la Formula 1 e le categorie di supporto Formula 2 e Formula 3. Dopo aver esordito in Supercup a Monaco con il secondo posto tra i rookie e l’ottavo assoluto, Amati debutterà su un’altra pista, il Red Bull Ring, a Spielberg. Circuito che ha visto trionfare in Formula 1 nomi come Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Giorgio Amati: “Pronto per affrontare un mese di luglio infuocato, con quattro gare in cinque settimane. Dopo la grande emozione del podio a Monte Carlo, ho continuato ad allenarmi molto duramente e, con Dinamic Motorsport, ci siamo tolti altre belle soddisfazioni con il doppio podio conquistato a Vallelunga nel campionato italiano. Quest’anno nel mondiale sarà quasi sempre ‘una prima volta’ e anche l’appuntamento austriaco non farà eccezioni in quanto sarà la mia prima assoluta su questo tracciato e rappresenterà per me un’ulteriore fantastica e stimolante sfida: l’obiettivo, come a Monaco, sarà quello di ottenere il massimo possibile in ogni sessione, cogliere ogni singola opportunità e spingere fino alla fine”.

L’appuntamento a Spielberg si aprirà venerdì alle 18.30 con la sessione di prove libere, mentre le qualifiche sono in programma sabato alle ore 15. Infine, la gara scatterà domenica alle ore 11.40 ed è possibile seguire il weekend di Giorgio in diretta su Sky Sport F1, oltre che sui suoi canali social ufficiali Instagram (@gio_ama_) e Facebook (/giorgioamatiofficial).