E' una tra le gare più attese dagli appassionati, torna per il 44esimo anno la StraRiccione

Torna la StraRiccione, una delle gare più attese per gli appassionati della corsa e dello sport all’aria aperta, storico appuntamento podistico giunto alla 44esima edizione, in programma il 17 marzo 2024. Organizzata da Podismo Riccione, in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione, la gara su percorso cittadino si distingue per essere un’iniziativa aperta a tutti, professionisti e non: prevede infatti sia la sfida competitiva sui 10 chilometri inserita nel calendario Corri Romagna 2024, sia la partecipazione alle camminate libere di 10 e di 5,5 km. La partenza è prevista domenica 17 marzo da viale Ceccarini alle 9,30, con ritrovo alle 8 (arrivo sempre in viale Ceccarini). L’edizione passata ha visto la partecipazione di circa 800 atleti, non solo competitivi ma anche appassionati. Sono previsti, come di consueto, premi per gli atleti e le società partecipanti e un premio di partecipazione per tutti.

"La StraRiccione è uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riccionese, un’occasione di festa per la nostra città grazie ad una formula ormai collaudata che vanta sempre un alto numero di partecipanti. Eventi come questo sono molto importanti per le comunità sportive, un appuntamento di sport ma soprattutto un momento di aggregazione per tutti che si ripete da 43 anni. La StraRiccione incarna perfettamente lo spirito e la filosofia che vogliamo dare alla nostra città: una perla verde, un’isola felice dove praticare tutti gli sport. Un grazie per lo sforzo e l’impegno a chi organizza questi importanti appuntamenti e alle realtà sportive che ci regalano un’altra domenica da vivere a piedi, immersi nella bellezza della nostra città. Buona corsa e che vinca il migliore” commenta l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola.