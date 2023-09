La Polisportiva Riccione lancia la prima edizione di Sports Awards: musica, spettacoli e premiazioni

Un nuovo, importante appuntamento di Polisportiva Riccione dedicato a tutti gli sportivi: il 10 settembre si festeggia la prima edizione di Sports Awards al parco degli Olivetani di Riccione. Una serata di musica, spettacolo e tanto divertimento, con le premiazioni di atleti e allenatori che nell’anno sportivo appena concluso si sono distinti non solo per meriti sportivi, ma soprattutto per aver rappresentato al meglio i valori dello sport: solidarietà, lealtà, rispetto della persona e delle regole. Un programma ricco e articolato, all’insegna dell’inclusione. La serata è organizzata da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione e le tante aziende del territorio che hanno accolto con favore e generosità l’idea di fare squadra.

Si parte alle 18 con dj set e truck food: degusteremo i prelibati piatti di pesce della cucina viaggiante di Dal Cugio e le mille tigelle di Al Volo, insieme alle delizie di Ninos roll gelati; per i più grandi Lety Flip preparerà cocktails a bordo del suo originalissimo trail per cavalli ristrutturato.

Sul palco dell’arena degli Olivetani, dalle 19 si alterneranno le giovani band del Giocamusica di Riccione e le danzatrici e danzatori dell’Accademia di danza di Antonella Bartolacci, insieme all’animazione per i più piccoli con la mascotte Dino il Bagnino. Durante la serata saranno consegnati riconoscimenti agli atleti che si sono distinti durante l’anno: grazie alla valutazione di una giuria di giornalisti, saranno consegnate anche due importanti borse di studio offerte da RivieraBanca, partner attento al sociale che ha accolto con grande favore l’appello di Polisportiva Riccione nell’offrire un sostegno agli atleti più meritori. Riviera Consulting ha pensato a istruttori ed educatori mettendo a disposizione preziosi corsi di formazione.

Lo sport è ricco di storie di bambini e ragazzi che spesso, fra mille difficoltà, trovano nello sport la forza per riscattarsi e raggiungere importanti traguardi personali: a loro e ai loro allenatori ed educatori è dedicata la prima edizione di Sports Awards 2023!

Alle premiazioni saranno presenti i campioni che hanno fatto grande lo sport riccionese: Lorenzo Ronci, campione mondiale di pattinaggio inline 2004, Carlotta Villa, pluricampionessa europea di karate e l’altista Nicola Ciotti, cinque volte campione nazionale assoluto.

L’associazione di Comunità Papa Giovanni XXIII sarà presente con un punto raccolta per la promozione del progetto “Un pasto al giorno”: l’iniziativa, partita nel 1985 da don Oreste Benzi, assicura oggi 7 milioni e mezzo di pasti ogni anno in tutto il mondo, sostenendo le persone più povere nei bisogni primari e restituendo loro dignità.

Un sentito ringraziamento va alle aziende del territorio per la collaborazione: Riviera Banca, Riviera Consulting, Club del Sole, Giocamusica, Accademia Bartolacci, GEM, Arena shop Riccione, Square42, Gustavino, Riccione Piadina, Costa Hotel Mare collina – food, Riccione Avventura, Eurodiffusione, Arcione profumi, Terre di Grabo, Riccione Terme, Pastrocchio, Brandina, Riccione Sport, Photosì, NaturalBoom, Pegaso, Supermarket Abissinia Riccione, Gioielleria Gioie.

Sports Awards, 10 settembre 2023, parco degli Olivetani, Riccione. Ingresso libero al pubblico dalle ore 18 con musica, truck food e animazione per i più piccoli. Organizzazione Polisportiva Riccione, in collaborazione con Comune di Riccione. Mediapartner Radio Sabbia.