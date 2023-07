Porsche Mobil 1 Supercup, Amati chiude 14esimo sul circuito di Silverstone e va ancora a punti

Nella sua stagione d’esordio in Porsche Mobil 1 Supercup, Giorgio Amati continua a essere tra i più veloci in gara, riuscendo a concludere in zona punti anche sullo storico circuito di Silverstone nel Regno Unito. Dopo aver fatto segnare il diciottesimo tempo in qualifica, Amati ha dato il meglio di sé nei 14 giri disputati: con tanti sorpassi e grazie a un gran ritmo ha tagliato il traguardo in 14esima piazza assoluta, la quinta tra i rookie, portando a casa altri quattro punti per il campionato.

Giorgio Amati “E’ stata un’ottima gara. Siamo stati nuovamente tra i più veloci e lo dimostra i due decimi di differenza tra il nostro miglior tempo e il giro più veloce in assoluto. Allo spegnimento dei semafori sono partito bene, ma sono stato costretto ad uscire di pista per evitare altre vetture davanti a me e mi sono ritrovato in ventiquattresima piazza. È un peccato, ma abbiamo dato tutto, andando sempre all’attacco! In generale, abbiamo mancato un po’ in qualifica, ma il fine settimana è stato molto interessante con le condizioni della pista che cambiavano a ogni sessione per via del tempo incerto. La macchina in gara era ottima e sono molto fiducioso per il prossimo appuntamento in Ungheria.

Completati i primi due round di luglio con successo, per Giorgio è già tempo di concentrarsi sulle due prossime gare in calendario: la grande classica all’Hungaroring in Ungheria il 21-23 luglio seguita dal round in Belgio a Spa, considerata l’Università del motorsport il weekend successivo.