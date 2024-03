Portimao, Sprint dall’epilogo amaro per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi

Sprint del sabato di Portimao dall’epilogo amaro per i piloti riminesi. Enea Bastianini, che scattava dalla pole position, ha portato la sua Ducati ufficiali al sesto posto, mentre Marco Bezzecchi non è andato oltre l'undicesima piazza con la Desmosedici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. "Sono contento di quanto fatto in qualifica, il gap dai primi, rispetto al Qatar è molto ridotto, mentre in gara ho sbagliato subito al via - ha spiegato "Bez" -. Con la frizione ho faticato, la moto si è impennata molto e ho perso in accelerazione. Purtroppo sulla Sprint poi è davvero difficile recuperare, considerato anche che, nonostante lo step in avanti, non ho ancora la confidenza dello scorso anno alla guida. Per domenica con la media al posteriore penso andrà meglio, sul passo non siamo messi male".