Quando la passione per lo sport non va in pensione: atleta riminese 65enne vince lo scudetto

La passione non va in pensione. E nemmeno la voglia di vincere degli scudetti. E' la storia di una coppia cesenate-riminese che non trova eguali nel mondo del beach volley. Oscar Mazzotti, 67 anni, bandiera del volley cesenate, conosciutissimo in città, ha infatti conquistato, il suo terzo titolo tricolore di beach volley over 60. Alle finali nazionali di Bellaria, in coppia col 65enne riminese Daniele Muccioli, è arrivato il 3° sigillo dopo quelli del 2018 e del 2019. Le conseguenze del Covid avevano sospeso l’attività nel 2020 e nel 2021, mentre lo scorso anno, Mazzotti-Muccioli si erano ‘accontentati’ della medaglia d’argento. "Siamo tornati sul gradino più alto del podio – ha commentato Mazzotti, schiacciatore mancino dell’ormai ‘mitica’ Tisselli Cesena di A2 di fine anni 70 – e questo, davvero, ci ha riempito d’orgoglio, perché certi risultati non sono mai scontati. D'altronde, più si diventa grandi, più fa piacere raggiungere questi traguardi. Siamo davvero molto contenti".