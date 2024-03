Riccione: corsi gratuiti di nuoto per famiglie con assegno d'inclusione

Parte l'importante iniziativa di Polisportiva Riccione in favore delle famiglie che percepiscono l’assegno d’inclusione (ADI): i figli minori potranno accedere gratuitamente ai corsi di nuoto, nelle diverse specialità. Si realizza così un altro dei punti programmatrici della presidenza di Michele Nitti, in carica da gennaio 2023. L'assegno d'inclusione è uno strumento di sostegno economico destinato alle famiglie con minori a carico in condizioni di difficoltà. Grazie a questo progetto di Polisportiva Riccione, le famiglie che percepiscono l'assegno avranno la possibilità di far fare ai propri figli corsi di nuoto gratuiti, permettendo loro di apprendere competenze specifiche ma soprattutto di godere dei benefici legati all'attività sportiva.

Questa iniziativa si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e la promozione della salute attraverso lo sport, offrendo opportunità di socializzazione, svago e crescita personale a tutti, indipendentemente dal reddito. "La Polisportiva Riccione dimostra così la propria sensibilità verso le fasce più vulnerabili della popolazione, mettendo a disposizione risorse e attività gratuite per favorire l'inclusione e il benessere di tutti i cittadini. Speriamo che questa iniziativa possa essere replicata anche in altre realtà, promuovendo l'accesso allo sport e all'attività fisica per tutti i bambini” dichiara il presidente Nitti. Per maggiori informazioni contattare la reception dello Stadio del Nuoto oppure inviare una mail a info@polcomriccione.com.