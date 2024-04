Riccione nell’Olimpo del tennis con i campioni Serafini e Pecci, nominati ambasciatori della città

Nella sala di rappresentanza del Comune di Riccione la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola hanno consegnato il riconoscimento di “ambasciatori della città di Riccione nel mondo” ai tennisti riccionesi Marcello Serafini e Alessandro Pecci. Si sono trovati spesso uno di fronte all’altro, a cominciare da quando erano piccoli sui campi in terra rossa di Riccione. E ora si incontrano sui campi da tennis di mezzo mondo, a contendersi a volte anche un derby tutto riccionese, come è successo a maggio dello scorso anno nel torneo di prequalifica al Foro Italico di Roma. Hanno cominciato a praticare tennis sotto la stessa guida del tecnico riccionese Fabrizio Serafini. Oggi, i due amici Marcello Serafini e Alessandro Pecci, sono considerati i più forti tennisti di tutti i tempi usciti dal circolo riccionese. Un’eccellenza tutta targata Riccione.

Entrambi giovanissimi, Marcello ha 21 anni e Alessandro 22, sono nati e cresciuti a Riccione da famiglie storiche della città. All’età di 7 e 8 anni hanno cominciato a giocare a tennis a Riccione dove sono rimasti ad allenarsi fino ai 15 anni. Marcello, che si allena a Brescia, è attualmente numero 452 nel ranking mondiale; lo scorso hanno ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera con il numero 425 in classifica mondiale. Alessandro, che si allena a Cattolica, è attualmente numero 781 nel circuito mondiale. I due campioni riccionesi si allenano tutti i giorni anche per 8 ore al giorno fra sedute tecniche e preparazione fisica.

I prossimi appuntamenti internazionali per i giovani campioni riccionesi sono in Turchia, dove giocherà Alessandro Pecci, e in Croazia o Sardegna per Marcello Serafini. Entrambi saranno impegnati per la prequalifica agli Internazionali di Roma a maggio. Per entrambi il desiderio più grande, per il quale dedicano tutto il loro impegno e la loro passione, è arrivare più in alto possibile. “Voglio arrivare il più in alto possibile e giocare nei tornei internazionali più prestigiosi” ha raccontato Marcello. “Il mio obiettivo è migliorare sempre di più, in ogni torneo e in ogni competizione in cui gioco” ha detto Alessandro.

“Siamo orgogliosi di consegnare a due giovanissimi atleti questo riconoscimento, non solo per gli eccellenti risultati raggiunti nel tennis ma anche per ciò che incarnano come lo spirito di sacrificio, l’impegno, la passione e la volontà, valori che possono ispirare altri giovani come voi - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini - Vi auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che vi prefiggete e un futuro radioso nello sport”.