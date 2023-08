Non solo Open Day, rugby e calcio entrano nella grande famiglia di Polisportiva Riccione

Si allarga la grande famiglia di Polisportiva Riccione con due nuove società, offrendo alla città una sempre più vasta scelta di sport. L'assemblea di Polisportiva Riccione ha decretato l’ingresso della società Riccione Rugby Club, una nuova specialità che non esisteva sul territorio cittadino. Si tratta di minyrugby e rugby integrato: il mini rugby è una versione semplificata del rugby adattata alle capacità di gioco dei bambini e con attenzione alla dimensione dell’apprendimento dei valori, delle regole del gioco e dei fondamentali tecnici, praticabile da bambini e bambine dai 4 ai 12 anni anche in squadre miste. Il rugby integrato ha l’obiettivo di migliorare non solo le condizioni fisiche ma soprattutto mentali delle persone diversamente abili: rivolto a tutti, è al momento la più elevata forma d’inclusione nell’ambito di uno sport, un’esperienza di crescita collettiva. Come si dice nel rugby “il miglior modo di raggiungere il proprio obiettivo è di aiutare i compagni a raggiungere il loro”, filosofia che porta i bambini a sviluppare spiccate dinamiche cooperative.

Entra ufficialmente in polisportiva la società di calcio Riccione Calcio 1926, con un nuovo progetto e una nuova dirigenza sportiva, tutta riccionese e tante nuove idee. La società, fortemente radicata sul territorio, è particolarmente attenta alle nuove generazioni di sportivi con il progetto Generazione S: opportunità e valori, queste la basi del progetto. Forte dell'affiliazione con Sassuolo Calcio, Riccione Calcio 1926 punta sulla crescita sportiva e personale dei calciatori, su valori imprescindibili e sul legame di Riccione con l’importante società calcistica di serie A. L’ingresso in polisportiva darà il via anche a pacchetti combinati con altri sport del polo sportivo.

Le due nuove società si presentano al maxi Open Day di domenica prossima, 3 settembre, dove si potranno provare gratuitamente tutti gli sport all’indirizzo di via Monte Rosa 60 a Riccione, uno dei poli sportivi più importanti d’Italia e sede dello Stadio del Nuoto. Rugby e calcio avranno spazi di allenamento proprio in via Monte Rosa e si potranno ricevere, durante l’open day di domenica, tutte le informazioni sui corsi.

Prossimo appuntamento in calendario per Polisportiva Riccione: Sports Awards, domenica 10 settembre, la grande festa degli sportivi che vedrà le premiazioni di atleti e allenatori in una grande serata di spettacolo e musica al Parco degli Olivetani, dalle 19,30.