Si è concluso a Misano il test di Alvaro Bautista con la Ducati Desmosedici GP

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è stato teatro dell’atteso test MotoGP di Alvaro Bautista. Sono stati due giorni intensi durante i quali il pilota spagnolo è tornato in sella alla Ducati Desmosedici GP dopo l’ultimo Gran Premio disputato il 18 novembre 2018 a Valencia. Dopo il Day-1 dedicato soprattutto a riprendere feeling con la moto e con le gomme (50 giri completati), nel Day-2 Bautista ha potuto girare con continuità nel mattino dedicandosi al set up e provando anche diverse soluzioni di penumatici. Nessun tentativo di time attack per lo spagnolo che ha chiuso il test (49 giri completati nel Day-2) con il miglior tempo di 1’32.590 fatto registrare nel settimo giro del quarto run con gomma soft e temperatura dell’asfalto di 49°. Nel pomeriggio il pilota del team Aruba.it Racing - Ducati è tornato in sella alla sua Ducati Panigale V4R per compiere alcuni giri e riprendere confidenza con la moto con la quale scenderà in pista per il sesto round della stagione 2023 di WorldSBK in programma a Donington (UK) dal 29 giugno al 2 luglio.

“E’ stato un buon test - ha dichiarato Bautista. - Mi sono divertito molto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto. Tra il primo ed il secondo giorno, inoltre, il feeling è migliorato anche grazie al team e a Ducati che mi hanno messo nelle condizioni di poter sistemare la moto con delle modifiche che mi hanno aiutato a sentirmi ancora di più a mio agio. Abbiamo lavorato anche per trovare confidenza con diverse soluzioni di gomme ed i risultati sono stati tangibili. Il tempo? Non è importante anche perché non ho mai spinto per cercare il crono: non c’era nessun motivo per prendersi dei rischi. Il futuro? Il futuro è a Donington e Imola. Abbiamo due round molto ravvicinati e dopo questa bella esperienza devo solo pensare al campionato WorldSBK”.