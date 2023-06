Softball serie B, le Piranhas Valmarecchia giocano alla pari con Chieti e restano in vetta alla classifica

Termina con una vittoria a testa e con il medesimo risultato (2-3 e 3-2) il doppio incontro tra le Piranhas Valmarecchia e le Atoms Chieti, incontro clou della terza giornata di ritorno del campionato nazionale di softball di serie B, girone D. Doveva essere battaglia e battaglia è stata. I risultati finali confermano una sostanziale parità tra le due formazioni con un grande rammarico per le verucchiesi per non aver portato a casa un risultato pieno che era alla loro portata.

Infatti la prima partita è stata condita, purtroppo, da 3/4 errori iniziali che hanno condizionato tutto il resto dell'incontro delle Piranhas brave comunque a crederci fino alla fine. Brave anche le Atoms Chieti che hanno stretto i denti per difendere i 3 punti maturati tra la seconda (1) e terza ripresa (2).

Gara 1

L'incontro era cominciato sul binario giusto con la Valmarecchia che segnava 1 punto. Poi nulla fino al fine del 4° inning. Nella parte alta del 5° il Chieti non segnava mentre nel suo turno di battuta la Valmarecchia accorciava le distanze 3-2. Negli ultimi 2 inning le difese hanno avuto ragione degli attacchi e l'incontro si è concluso con la vittoria delle Atoms Chieti per 3-2.

Gara 2

Nella seconda partita terminata con lo stesso punteggio, ma invertito, 3 a 2 per le Piranhas, parte forte il Chieti che segna subito 1 punto con i corridori arrivati in base su errori difensivi e riesce a incamerare un altro punto al terzo inning (2-0). Le Piranhas, pur raggiungendo le basi non riescono a capitalizzare ma la squadra c'è. Al 4° inning segnano 1 punto che fa scricchiolare la difesa del Chieti. 5° senza nulla di fatto. Ma nella sesta ripresa arrivano i 2 punti del sorpasso Valmarecchia. Nella settima ripresa le Atoms sembrano aver gettato la spugna con la difesa Piranhas che effettua 3 facili eliminazioni.

In tutti e 2 gli incontri vi sono state proteste da parte dei manager delle 2 formazioni avverso alcune decisioni arbitrali, forse un po' troppo veementi da parte di quello del Chieti che gli sono costate l'espulsione in entrambi gli incontri.