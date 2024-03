Sogna un domani di gareggiare alle Olimpiadi, intanto trionfa nel Campionato Italiano Allievi

Nella Sala di rappresentanza del Comune di Riccione la sindaca Daniela Angelini, l’assessore allo sport Simone Imola e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno consegnato il riconoscimento di “ambasciatore della città di Riccione nel mondo” per i risultati raggiunti in ambito sportivo al giovanissimo campione di atletica leggera, Valerio Tagliaferri.

I risultati conseguiti

Il giovanissimo riccionese Valerio Tagliaferri, 16 anni originario di Campobasso, si è laureato campione italiano indoor nei 400 metri allievi lo scorso febbraio in occasione dei Campionati nazionali di atletica di Ancona. Valerio, che gareggia per la società Olimpus di San Marino, ha trionfato nella finale dei 400 metri con l’ottimo tempo di 48 secondi e 66 centesimi. Il tempo ottenuto da Valerio in gara, che è passato solo da quest’anno dalla categoria cadetti a quella superiore, è il quarto miglior tempo indoor di sempre nella categoria allievi.

Gli allenamenti e gli studi

Valerio vive a Riccione dal 2021 quando, per motivi lavorativi del padre, il tenente dei Carabinieri Matteo Tagliaferri (alla premiazione era presente anche il capitano Niccolò Rutigliano), si trasferisce in Romagna. Durante una delle prime visite a Riccione la famiglia si dedica a cercare una pista d’atletica dove Valerio possa proseguire a coltivare la sua passione. Studente al liceo scientifico Volta-Fellini di Riccione, ha cominciato a fare atletica leggera all’età di 11 anni dopo essersi dedicato al nuoto. Da quest’anno è entrato nella categoria allievi under 18. Già lo scorso ottobre aveva dimostrato grandi doti conquistando il titolo di campione italiano categoria cadetti nella corsa a ostacoli 300 metri outdoor tenutasi a Caorle. In quella gara ha fatto registrare il secondo miglior tempo di sempre nella sua categoria con 37 secondi e 57 centesimi. Valerio è un ragazzo che sa già che i risultati passano dalla passione, dal grande impegno e della dedizione. Si allena 6 volte alla settimana fino a 2 ore al giorno e riesce a conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici.

Il futuro di Valerio

Nonostante la sua giovane età, Valerio ha le idee chiare sul suo futuro sportivo: dedicarsi all’atletica da professionista, magari entrando in gruppo sportivo militare, che oggi, in Italia, per gli atleti italiani sembra essere l’unica strada per entrare nel mondo del professionismo. La giovane promessa dell’atletica italiana ha chiaro anche il suo obiettivo per il prossimo futuro: “Per il momento il mio obiettivo è riuscire ad ottenere ottimi risultati nei prossimi appuntamenti sportivi a luglio: il Campionato italiano allievi che si terrà a Molfetta e i Campionati europei di categoria in Slovacchia. Poi, come per tutti gli atleti, il sogno più grande resta partecipare alle grandissime competizioni internazionali come i mondiali e le Olimpiadi”.

La sindaca Angelini: “Un grande orgoglio per Riccione”

“È un grande orgoglio per la città di Riccione consegnare a un giovanissimo atleta come Valerio questo riconoscimento, non solo per gli importanti risultati ottenuti, ma soprattutto per i valori che giovani atleti come lui incarnano: lo spirito di sacrificio, l’impegno, la passione - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini - Lo sport per i giovani riveste un ruolo di rilievo, un'occasione di crescita personale, di aggregazione e inclusione. Attraverso lo sport i giovani imparano a conoscere le rinunce, le sconfitte, quei valori e quelle emozioni che aiutano a crescere in modo sano. Auguro a Valerio di raggiungere tutti i suoi obiettivi e un futuro radioso nel mondo dell’atletica leggera”.