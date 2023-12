La squadra giovanile dell'Arco Club Riccione si laurea Campione d'Italia 2023

L'Arco Club Riccione chiude la stagione agonistica 2023 col botto, la squadra giovanile capitanata dal Tecnico Fitarco Raimondo Luponetti, composta da Rebecca Pecci, Noemi Peruzzi, Diego Cherubini Ana Morgagni, Simone Vernocchi, Giacomo Gambuti e Samuele Pecci vince la Coppa Italia dei Centri Giovanili 2023, fissando anche il nuovo record della manifestazione a 228 punti, e ciliegina sulla torta il Club vince anche il Premio per la miglior tifoseria. I ragazzi hanno concretizzato un'intera stagione nel migliore dei modi, confrontandosi con l'eccellenza delle equipe giovanili italiane, scoccando frecce importanti con lucidità agonistica e mostrando un'importante coesione, qualità imprescindibile per essere definiti una squadra, sotto la guida sicura, competente e fiera del loro Capitano e indubbiamente "abbracciati" e sostenuti dalla folta tifoseria a seguito e da quella in diretta streaming. Il risultato va a completare un 2023 ricco di soddisfazioni.