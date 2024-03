Superbike, beffa Bulega a pochi chilometri dalla fine. Razgatlıoğlu riporta la Bmw alla vittoria

Sembrava fatta per la seconda vittoria in Superbike dopo il capolavoro in Gara 1 di Phillip Island. Ed invece la Pirelli posteriore di Nicolò Bulega è crollata di prestazione a pochi chilometri dal traguardo, lasciando un successo praticamente certo a Toprak Razgatlıoğlu, per la prima volta sul gradino più alto del podio con la Bmw. E' stata una Gara 1 del Gran Premio di Catalogna ricca di colpi di scena. Il portacolori della Ducati del team Aruba, scattato dalla terza posizione, dopo aver scavalcato la Ducati del team Go Eleven di Andrea Iannone e la Bmw di Toprak Razgatlıoğlu, ha approfittato dell'uscita di scena di Sam Lowes (Ducati Vds) per prendere il comando della gara e inanellare un passo inarrivabile per gli avversari.

Bulega ha così aperto un gap di quasi 5 secondi su Razgatlıoğlu, poi è arrivato improvvisamente il crollo a circa quattro giri dalla bandiera a scacchi. Il turco della Bmw ha chiuso il gap, prendendosi la vittoria all'ultimo giro. Al terzo posto è arrivata la Ducati Alvaro Bautista, scattato dalla 14esima posizione dopo una Superpole infelice ed arricchita da una penalità di tre posizioni sulla griglia, e protagonista di una furiosa rimonta. Dietro il campione del mondo si sono piazzati Iannone, primo dei team indipendenti, Andrea Locatelli (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki) e Danilo Petrucci (Ducati Barni). Ritirato l'ex iridato Jonathan Rea (Yamaha).

Bulega per un solo punto guadagna la testa del campionato. "Mi serviva un giro di meno - ha commentato a fine gara -. E' stata la prima volta che mi sono confrontato con una gara lunga. Ho spinto troppo ad inizio gara, ma avevo un ottimo feeling con la moto. Mi è servita come esperienza". Domenica si torna in pista per la Superpole Race e Gara 2.