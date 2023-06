Superbike, Michael Rinaldi a caccia della prima vittoria del 2023 a Donington. Bulega in WorldSSP

L’UK Round rappresenta il giro di boa per il Campionato del Mondo Superbike. Quello che andrà in scena da giovedì mattina sul circuito di Donington (UK) sarà infatti il sesto round della stagione 2023 che tra due settimane proporrà la seconda tappa italiana, ad Imola. Alvaro Bautista è saldamente leader della classifica di WorldSBK con 86 punti di vantaggio su Razgatlioglu (Yamaha). Reduce dal weekend di Misano in cui ha conquistato il quinto podio stagionale, Michael Rinaldi è alla caccia della prima vittoria del 2023. Le prime prove libere dell’UK round andranno in scena giovedì alle 11.30. Gara-1 di sabato prenderà il via alle 15 mentre domenica sarà il turno della Superpole Race (14) e di Gara-2 (17).

Così Michael Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati #21): “Sono molto contento di ritornare in pista. E’ stata una pausa abbastanza lunga e c’è tanta voglia di riprendere il feeling con la mia moto. Non vedo l’ora di essere in pista e testare il nuovo asfalto. C’erano molti avvallamenti e molte buche che ovviamente i piloti inglesi, più abituati a girare qui, conoscevano molto bene. Adesso la nuova superficie e un maggiore grip potrebbero essere un vantaggio per chi corre su questo circuito solo per le gare. Vengo da un weekend positivo a Misano anche se potevo raccogliere qualcosa in più. Ma la velocità non ci manca. Dobbiamo solo raccogliere i frutti del nostro lavoro”.

WorldSSP

Torna in pista anche la WorldSSP. L’obiettivo di Nicolò Bulega e della Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP è quello di difendere la leadership in classifica (196 punti, 36 in più di Manzi - Yamaha). Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WSSP #11): “Sono felice di correre a Donington, una pista che mi piace molto. Mi hanno detto che il nuovo asfalto è molto buono e anche per questo motivo non vedo l’ora di entrare in pista. Spero di divertirmi, di fare un bel weekend, di andare forte e di portare a casa tanti punti”.