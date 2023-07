Superbike, Rinaldi è abbonato alla top five. Bulega va in vacanza col sorriso

Michael Ruben Rinaldi archivia il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Most con un quinto posto in Gara 2 dopo esser stato in lotta per il podio. “Non posso che essere soddisfatto soprattutto per i progressi che abbiamo dimostrato di aver fatto durante il weekend - afferma il portacolori della Ducati -. Il feeling è cresciuto costantemente e le sensazioni erano buone. Negli ultimi giri, però, non sentivo di essere nelle condizioni ideali per poter proteggere il podio e faccio i complimenti a Axel (Bassani) e Danilo (Petrucci) che sembravano averne di più. Cinque volte in quinta posizione nelle ultime sei gare: adesso è il momento di fare un altro step. Ci vediamo a Magny Cours".

Supersport

In Supersport Nicolò Bulega è tradito dall’improvvisa pioggia, ma ha limitato i danni controllando il diretto avversario in classifica. Al settimo giro, con l'arrivo della pioggia, Bulega ha seguito il diretto rivale per il titolo Stefano Manzi (Yamaha) al box per cambiare le gomme. Dopo il ritiro di Manzi, però, la pista ha iniziato ad asciugarsi ed il deterioramento delle gomme rain non ha permesso a Nicolò di lottare per le zone alte della classifica conquistando comunque un punto a fine gara. Dopo otto round, Bulega è in testa alla classifica di WorldSSP con 47 punti di vantaggio su Manzi.

“E’ stata una gara molto particolare in cui sarebbe servita un po’ di fortuna - afferma il ducatista -. Non ho comunque niente da recriminare perché l’obiettivo era quello di far fare a Manzi la prima mossa per utilizzare la stessa strategia. E’ un peccato che sia piovuto perché il passo gara era davvero buono. Sono comunque soddisfatto di questo weekend e vado in vacanza con il sorriso. Ci vediamo a settembre".