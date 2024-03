Taekwondo Riccione Academy: si rientra con un tris di medaglie dal Belgio

Rientrano a casa i ragazzi del maestro Roberto Betti con 3 medaglie nel combattimento e soprattutto un bel bagaglio di esperienza in più, dopo l’esperienza nelle Fiandre, a Tongeren, per gli Open Challenge Cup 2024. Nei combattimenti arrivano le medaglie da Robert Chirila e Milena Barbera che conquistano un eccellente 3º posto sebbene alla loro prima esperienza estera. Medaglia d’argento per Stella Lishchynska, anche lei novizia di gare internazionali, che in finale ha dovuto affrontare la campionessa nazionale del Belgio mentre Alice Betti e Lorenzo Orsini si sono fermati alle eliminatorie.

Per gli atleti dell’Asd Taekwondo Riccione Academy non è stato facile imporsi nel settore Poomsae (tecnica); il livello di gara, chiaramente alto, vede Lara Bagli piazzarsi tredicesima su ventidue atlete nella categoria 14-17 anni dove vince la campionessa Olandese Leewis Robin. Linda Sacripanti e Elisa Romagnuolo svolgono una buona performance ma non è ancora abbastanza per passare il turno. Nella cat. -60 nere Maurizio Sanchi, Marcello Bernardi e Robert Gennari non riescono a superare la prima fase invece Alessandro Nicoletti passa il primo turno e si piazza ottavo. Ottimo livello di competizione nella giornata di sabato dove era presente il pluricampione europeo Joel Van Der Weide, atleta sponsor Daedo.

Il maestro Roberto Betti e la Polisportiva di Riccione non possono essere che orgogliosi del risultato ottenuto, su cui innegabilmente c’è da lavorare, ma questa trasferta ha contribuito a proiettarsi su nuovi obiettivi e ha regalato momenti di gioia e soddisfazione ai ragazzi divertendosi insieme nel bellissimo gruppo del Taekwondo di Riccione Polisportiva.