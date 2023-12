Uno scintillante debutto degli atleti riccionesi alla 49a edizione della Rassegna Nazionale Gruppi Folk organizzata da Pattinaggio Uisp lo scorso finesettimana a Mantova: un tripudio di podi per tutte le formazioni del Pattinaggio Artistico Riccione, che si guadagna la preziosa 4a posizione su 71 società italiane. Alla rassegna di Mantova partecipavano oltre 1100 atleti da tutta Italia, fra cui i quartetti e il gruppo di Riccione hanno fatto incetta di medaglie. Il primo bronzo arriva per il quartetto “Baby”, in gara con 9 formazioni nella categoria; ancora un bronzo per le ragazze del quartetto “Starlight” su 15 formazioni: il quartetto ha debuttato in una nuova formazione e nuova coreografia con un’atleta della Polisportiva Viserba Monte di Rimini, Lisa Barbozzi, in formazione con le riccionesi Federica Bernardi, Sofia Olivieri e Viola Riccardi. Sul secondo gradino del podio salgono le veterane del quartetto “Heart” Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti, con la potente coreografia “Kawahiva, le guardiane della foresta”.

Un meritatissimo oro arriva per "Green Pearl” nella categoria quartetti promo Uisp giovani, con la romantica coreografia “inseguendo l’amore”: Ettore Baistrocchi, Viola Gabellini, Annamaria Pagnotta, Sara Zaghini e la riserva Aurora Pagnotta. E ancora un fantastico oro per il piccolo gruppo “Green pearl show team” e l'argento che arriva anche per il piccolo gruppo “Art skating” e il suo toccante programma “il violino di auschwitz”, dove le nostre atlete Nicoletti, Sciannimanico e Succi si uniscono alle atlete di Polisportiva Viserba Monte. Grande soddisfazione delle allenatrici Daniela Fasanella, Alice Cappellini e Barbara Di Ghionno per i risultati ottenuti dopo i durissimi allenamenti degli ultimi mesi.

"Vorrei ringraziare oltre agli allenatori che hanno fatto un lavoro egregio, gli atleti che non si sono mai risparmiati ma soprattutto la nostra presidente Gigliola Mattei, per la fiducia riposta in organizzatori e allenatori di una specialità di complessa gestione: i gruppi sono l'emblema della nostra società perché valorizzano non solo il singolo ma la squadra, proprio come ai vecchi tempi con i mitici gruppi Folk che ricordo con nostalgia” dichiara la responsabile dei quartetti e gruppi spettacolo di Pattinaggio Riccione, Simona Di Ghionno. Tutte le formazioni partecipanti alla Rassegna Nazionale di Mantova saranno presenti al Gran Galà di Natale sulle rotelle, in programma il 21 dicembre alle 20 al Playhall di Riccione, con la straordinaria partecipazione dei campioni mondiali Rebecca Tarlazzi, Roberta Sasso e Gherado Altieri Degrassi.