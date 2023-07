Volley, per la Lasersoft Riccione in cabina di regia arriva Michela Montesi

Ecco la terza novità della serie B2 Lasersoft Riccione Volley per la stagione 2023/2024, si tratta della palleggiatrice Michela Montesi. La società di pallavolo della Perla Verde affida la cabina di regia alla ventiquattrenne pesarese, che può essere considerata già una veterana della quarta categoria nazionale, dove negli ultimi 4 anni ha diretto il gioco dell'Apav Bcc Fano e che proprio nella passata stagione, nella gara di ritorno, aveva avuto la meglio sulla formazione riccionese.

Ora Michela è pronta per la nuova avventura a Riccione e non vede l'ora di iniziare: "Quando è arrivata la chiamata di Riccione, ho subito pensato che potesse essere il contesto giusto in cui togliermi tante soddisfazioni. Questa stagione la prendo come una sfida personale per iniziare a raccogliere quello che in questi anni ho seminato. Riccione è una realtà ambiziosa ma che sa tenere i piedi ben saldati a terra cercando di raggiungere gli obiettivi e di fare il meglio in un clima di lavoro di serietà e serenità. Porto a Riccione la mia determinazione e voglia di fare, con l'augurio di vivere una stagione intensa, piena di emozioni e soddisfazioni".