Non solo Gran Fondo, nel weekend ciclistico “La Perla Gravel" per gli amanti dell'off-road

La Gran Fondo di Riccione 2024 sarà preceduta - sabato 23 marzo - da una ciclo-turistica denominata “La Perla Gravel di Riccione” dedicata a tutti gli amanti del ciclismo off-road. L’evento è aperto a tutti: sia a coloro che intendono preparare la Granfondo con un efficace “riscaldamento” sia ai tanti appassionati che amano pedalare sui fondi sterrati e ghiaiosi, cimentandosi in questa variante del ciclismo in poderosa espansione come la “gravel”

Due i percorsi, entrambi disegnati nel territorio comunale di Riccione: il primo da 100 chilometri con un dislivello massimo di 900 metri (con tessera Agonistica), il secondo da 75 chilometri con 650 metri di dislivello (con tessera Cicloturistica). Ma, non essendo una gara competitiva, l’organizzazione ci tiene a precisare che chiunque - in base alla sua preparazione - potrà ridurre la lunghezza dei tracciati ed arrivare comunque al traguardo.

Gli itinerari, partendo da Riccione, toccheranno i comuni di San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e San Clemente. Il punto di ristoro sarà collocato a metà dell’itinerario nei pressi del territorio di Morciano. La pedalata è riservata, oltre alle biciclette Gravel, anche alle Mtb e alle E-Mtb a pedalata assistita.

La partenza (alla francese) è fissata per le ore 13 dal Palazzo del Turismo di piazzale Ceccarini, dove sarà collocato anche il traguardo (all’arrivo è previsto anche un ristoro finale gratuito). Ci si può iscrivere in modalità online fino al giorno stesso della pedalata al costo di € 9 cliccando sul sito ufficiale della Granfondo di Riccione.