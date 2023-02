Il weekend perfetto di Rinaldi e Bulega nel primo appuntamento della stagione

Il primo round della stagione 2023 entra di diritto negli annali di Ducati e WorldSBK. Il team Aruba.it Racing – Ducati insieme al team Aruba.it Racing WSSP completano infatti il primo storico “clean sweep” per Ducati vincendo tutte le gare disputate nel week end. Dopo il successo di Bautista e Bulega nelle gare del sabato, la domenica di Phillip Island si veste ancora di rosso con Alvaro Bautista e Michael Rinaldi con il riminese che agguanta il secondo posto sia in Superpole Race che in Gara2 e Nicolò Bulega che firma una doppietta sul gradino più alto del podio in entrambie le gare di WorldSSP.

“E’ stata una domenica molto positiva - ha commentato Michael Rinaldi. - Dopo la difficile gara di ieri è stato molto importante rimanere concentrati e dimostrare che il livello raggiunto durante i test fosse quello su cui possiamo stare nella stagione. Mi sono divertito molto nella Superpole Race ed in Gara-2 ho tenuto un passo molto competitivo. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un grande step in avanti. Adesso dovremo lavorare per sistemare quei dettagli che ci possano permetter di avvicinarci ad Alvaro”. “Vincere le prime due gare del campionato è un’emozione incredibile che non riesco a descrivere - ha aggiunto Nicolò Bulega. - Abbiamo lavorato tanto in questo inverno, non ci siamo mai fermati. La mia squadra ha fatto un lavoro eccezionale, io mi sono impegnato molto in allenamento. Sono stati sacrifici che stanno ripagando. E non vedo l’ora di essere in Indonesia dove lo scorso anno ho avuto sensazioni positive”.