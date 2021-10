Basket: Rivierabanca Rimini - Raggisolaris Faenza, le parole di coach Ferrari

Domani alle 18.00 la Rivierabanca Rimini affronta la Raggisolaris Faenza nella seconda giornata di Serie B old wild west. A presentare la sfida le parole di coach Mattia ferrari.

Coach, domani il derby contro Faenza al Flaminio. Dopo Rieti, un altro test molto impegnativo.

"Faenza è la squadra più in forma in questo momento perchè viene da sette vittorie consecutive tra Supercoppa e campionato: è una squadra che gioca bene, difende con energia ed in attacco si passa la palla. Noi navighiamo un po' a vista, è un momento non semplice perchè oltre a Tassinari si aggiungerà l'assenza di Mladenov per cui saremo veramente corti, però dobbiamo giocare la nostra partita: abbiamo un numero sufficiente di giocatori per fare una partita solida e sostanziosa."

Quali indicazioni sono emerse dalla partita contro Rieti in settimana?

"Parecchie, a partire da cosa devono fare i nostri lunghi per essere più pericolosi a quello che dobbiamo in generale fare in attacco per aprire il campo ed essere più fluidi, ma anche i particolari difensivi che sbagliamo. E' logico perchè siamo all'inizio, le cose da mettere a posto sono tante e ben venga che le scopriamo quasi subito: lavoriamo con obiettivi precisi per cercare di fare dei passi in avanti."

Siamo alle ultime battute della campagna abbonamenti e a brevissimo la capienza nei palazzetti aumenterà. Qual è il tuo appello ai tifosi per spronarli ulteriormente a tornare al Flaminio?

"C'è bisogno del pubblico, di tornare alla normalità, ad avere le tribune piene e sentire il calore speciale del pubblico riminese. Domani è un derby, il meteo non invita ad andare al mare quindi quale cosa migliore se non venire domenica alle 18 al Flaminio ed aiutarci a portare a casa la partita?"

Appuntamento al PalaFlaminio, palla a due alle 18.00.