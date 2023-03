Rivierabanca: scrimmage di lusso, al Flaminio arriva Pesaro

Una bella sorpresa per i tifosi della Rivierabanca Basket Rimini. L’appuntamento da segnare sull’agenda è per questo mercoledì (22 marzo) con inizio alle 17,45. L’Rbr ospita al Flaminio, per un allenamento congiunto, la Vuelle Pesaro, squadra militante nel campionato di serie A1.

Lo scrimmage, non ufficiale e utile come confronto amichevole, sarà aperto al pubblico con ingresso libero. Attualmente la Vuelle Pesaro, targata Carpegna Prosciutto, occupa il sesto posto in classifica nel massimo torneo con un bilancio di 12 vittorie e 10 sconfitte. Per il gruppo di coach Mattia Ferrari sarà questa la giusta occasione per oliare i meccanismi di gioco in vista dell’ultima giornata della fase regolare (26° turno) tra le mura amiche del Flaminio contro Pistoia e anche per la seconda fase a orologio.

Proprio in vista della seconda fase proseguono le vendite dei mini-abbonamenti. Mercoledì al Flaminio (dalle 17 alle 20) la biglietteria sarà aperta e tutti i supporter potranno assicurarsi “La Tripla”. “La Tripla” è un biglietto unico (cioè fisicamente si presenta come un biglietto, ma nell’essenza sarà un vero abbonamento) che avrà validità per i tre match casalinghi del 2, 16 e 30 aprile. Quanto costa? Non numerati Intero 30€ - Ridotto (6-13) 20€. Rosse Intero 40€ - Ridotto 30€. Bianche Intero 60€ - Ridotto 50€. Parterre (acquistabile solo in sede) Intero 100€.