Decisivo il parziale iniziale, Nts Informatica Rimini si arrende sul parquet del Cus Padova

Questa volta il 16-6 iniziale lo firma il Cus Padova e pesa come un macigno. I due tiratori principi di Padova vanno a nozze, alla fine ne totalizzeranno 49 in due, mentre i riminesi vedono il canestro piccolo piccolo e il -10 iniziale se lo porteranno fino alla fine. Termina 62-48 il match tra Cus Padova e Nts Informatica Rimini.

Nel 2° quarto Rimini finalmente trova la via del canestro e ce la mette tutta a raddrizzare la gara ma Padova dimostra di averne di più, controlla e chiude a metà gara allungando a +12. Il riposo risulta salutare per Rimini che non vuole concedere più nulla e inizia la rimonta, recupera punto a punto e mette paura ai veneti fino al -4 prima che Padova riprenda il pallino in mano e chiuda a +7 al '30. Passata la paura il Cus si ricompatta, riprende le redini della gara e non si volta più indietro. Nts Informatica Basket Rimini per recuperare si scopre, non segna più con continuità e si deve arrendere e finisce con due sole vittorie la serie delle trasferte venete della stagione.

Il tabellino

Cus Padova Antenore Energia - NTS Informatica Basket Rimini: 62-48 (16-6, 30-18, 43-36).

CUS Padova Antenore Energia: Brutto 23, Coltri 4, Garavello 26, Gomiero 2, Bergan 2, Tabacaru 5, Besoli, Castellani. All. Brotto

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 10, Acquarelli 6, Raik, Storoni 6, Di Pietro, Martinini, Obino 10, Di Francesco 10, Ladson 6, Castagnetti. All.re Loperfido.

Arbitri: Di Tullio, Penzo.