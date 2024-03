I 3200 del Flaminio spingono la Rivierabanca, battuta la Elachem Vigevano 82-72

Il 5° turno della fase orologio vede il Flaminio ospitare il match fra Rivierabanca Basket Rimini e l’Elachem Vigevano, conclusosi con il risultato di 82-72 a favore di Rimini.

Top scorer dell’incontro e Mvp di giornata l’americano dei biancorossi Justin Johnson, autore di una doppia-doppia con 20 punti e 15 rimbalzi (di cui 6 offensivi e 9 difensivi).

Ottima prestazione anche di Marks, Grande e Simioni, tutti in doppia cifra rispettivamente con 18, 16 e 12 punti. Per Vigevano concreta la performance di Smith, 18 punti e 7 rimbalzi.

La voce rimbalzi ha visto i romagnoli prevalere per 45 contro i 31 ospiti, trovando negli extra possessi la chiave per assicurarsi la terza vittoria su quattro partite giocate nella fase orologio.

Da ringraziare i circa 3.200 spettatori presenti quest’oggi, che per tutti i 40’ minuti hanno supportato la squadra verso questo importante successo.

LA PARTITA

Inizio frizzante e ricco di contenuti offensivi. Tripla di Wideman in apertura, immediatamente ribattuta da J.Johnson. Il parterre a stelle e strisce è caldo sin dalle prime battute, Smith, per gli ospiti, riesce a segnare in tutti i modi, dal midrange, slalomeggiando ed andando in terzo tempo fino in fondo ed anche dalla lunetta. Per la Rivierabanca, Simioni dalla media ed in sottomano e Marks (con una tripla ed un fade away da angolatura defilata) sono i più attivi, insieme a J.Johnson, per il 15-16 al 6’.

Su magnifica circolazione locale, Grande pesca Scarponi in angolo che imbuca i suoi primi 3 punti; sull’azione successiva, una buona difesa di Rimini permette a J.Johnson di correre in transizione ed inchiodare il 20-16 all’8’. Sul finale di quarto, Battistini entra nel match con due punti dalla media, da posizione defilata, prima dell’exploit di Alessandro Grande che con due triple consecutive chiude il quarto sul 26-20.



Smith continua a predicare pallacanestro, ma Grande con ispirazione trova l’uscita dal blocco e l’angolo di tiro giusto per imbucare il suo 8° punto personale. L’aggressività di Vigevano è notevole, motivo per il quale il piccolo divario nel punteggio è presto ricucito: Peroni chirurgico con due triple, Strautmanis in sottomano e Bertetti dalla media portano gli ospiti avanti (29-32 al 14’).

L’equilibrio regna nella fase centrale, Marks accorcia dalla media e Simioni dai liberi riporta i romagnoli avanti, prima che nell’azione successiva una buona difesa locale recupera il possesso e lancia nuovamente J.Johnson in contropiede per il (37-35 al 16’).

Ancora l’americano di Rimini, autore di un eccellente primo tempo (13 punti e 9 rimbalzi) con canestro e libero supplementare porta i romagnoli sul (42-35 al 19’). In chiusura di tempo, Smith segna due punti e Tassinari con un assolo a centro area stampa il 44-37 all’intervallo.



J.Johnson inaugura con 2 punti da sotto ed un suo libero successivo porta Rimini sul +10, ritoccando il massimo vantaggio del 1° tempo ottenuto; ma nell’azione successiva, una lettura di Anumba fa correre lo stesso verso la schiacciata del (49-37 al 24’).

Blackout ospite in attacco, ancora Anumba e Simioni ne approfittano per allungare e portare la Rivierabanca su un vantaggio di 16 lunghezze (53-37 al 25’). Peroni spezza il buio offensivo dei lombardi, ma Rimini è in fiducia e non si fa scalfire, con J.Johnson e Simioni da tre punti manda nuovamente Vigevano nel baratro.

Nel finale di frazione Rimini è momentaneamente in controllo, da segnalare ulteriormente ci sono per i locali 3 liberi di Grande ed un ulteriore canestro con fallo subito dal play/guardia biancorosso, una tripla di Masciadri e un canestro di J.Johnson dalla media. Per Vigevano, quattro canestri in fila di Wideman da sotto le plance, due punti di Rossi e Peroni chiudono sul 71-54 il quarto.



Polveri bagnate in apertura per Rimini, con attacco sterile nei primi 3’ di gioco che permettono a Vigevano con una tripla di Peroni e Battistini in lay up di non uscire completamente dal match (71-59 al 34’).

A togliere ogni dubbio sulla contesa ci pensa Marks, autore di due triple ed una penetrazione che riportano Rimini in assoluto controllo, facendo scorrere l’incontro verso il suo epilogo. Per gli ospiti, da rimarcare il contributo di Rossi, autore di una tripla e di due punti in lay up, di Smith con un tiro da dietro i 6,75 e di Battistini, autore di 3 punti nel finale. Il tabellone del Flaminio segna 82-72 per la Rivierabanca.

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini - Elachem Vigevano 1955 82-72 (26-20, 18-17, 27-17, 11-18)



RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 20 (6/14, 1/1), Derrick Marks 18 (5/8, 2/5), Alessandro Grande 16 (2/3, 2/6), Alessandro Simioni 12 (3/3, 1/4), Alessandro Scarponi 5 (0/0, 1/1), Simon Anumba 4 (2/5, 0/0), Andrea Tassinari 4 (2/3, 0/1), Stefano Masciadri 3 (0/0, 1/2), Giovanni Tomassini 0 (0/1, 0/4), Francesco Pellegrino 0 (0/1, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Justin Johnson 15) - Assist: 16 (Derrick Marks, Alessandro Grande 4)



Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 18 (5/12, 1/4), Michele Peroni 14 (1/1, 4/9), Filippo Rossi 13 (3/5, 1/1), Tyler Wideman 12 (4/5, 1/3), Leonardo Battistini 7 (3/6, 0/3), Kristofers Strautmanis 5 (2/5, 0/0), Gianmarco Bertetti 3 (1/2, 0/4), Giacomo Leardini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Leonardo Battistini 8) - Assist: 14 (Gianmarco Bertetti 6)